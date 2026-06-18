C-LM destaca el Certamen de la DOP Jumilla como una apuesta por el vino de calidad que genera más valor y proyección

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TOLEDO 18 Jun. (EUROPA PRESS) -

El consejero de Agricultura, Ganadería y Desarrollo Rural, Julián Martínez Lizán, ha valorado que "el Certamen de Calidad de la DOP Jumilla apuesta por el vino embotellado de calidad, que genera más valor añadido que beneficia no solo a los productores primarios sino a toda la elaboración y la transformación y a todo el tejido industrial y empresarial que hay en torno a la vitivinicultura; tiene mayor demanda y proyecta nuestro territorio al mundo".

Así lo manifestaba esta tarde en Jumilla, en declaraciones a la prensa minutos antes de asistir a este certamen que celebra su 32º edición y nació para poner en valor la calidad de los vinos embotellados en una época en la que predominaba el vino a granel, según ha informado la Junta en nota de prensa.

Una apuesta que coincide con la del Gobierno de Castilla-La Mancha que viene trabajando desde hace años por aumentar los niveles de comercialización de vino embotellado y de calidad, que es el que demandan los consumidores de todo el mundo y el que deja más valor añadido a los viticultores.

En este acto, el consejero ha estado acompañado por la directora general de Producción Agroalimentaria y Cooperativas, Elena Escobar, y el delegado de Agricultura, Ganadería y Desarrollo Rural en Albacete, Ramón Sáez.

El consejero también ha puesto en valor la importancia que la DOP Jumilla tiene para Castilla-La Mancha y en particular para la provincia de Albacete por varias razones.

"La primera es que esta Denominación es una de las 41 figuras de calidad; en segundo lugar, en esta Denominación de Origen se integran 13 bodegas de seis municipios de Albacete y por último, hasta el 60% de sus viñedos están en nuestra provincia", ha señalado.

La DOP Jumilla es hoy una referencia, con una producción importante, un gran peso exportador que lleva sus vinos a EEUU, Alemania, Canadá, Reino Unido y Japón, y una identidad propia basada en la uva Monastrell, adaptada al clima y clave para la sostenibilidad rural "y el reto que tenemos por delante es mejorar la rentabilidad y asegurar el futuro del viñedo manteniendo la calidad y el valor del producto", ha indicado Martínez Lizán.

El consejero de Agricultura también ha apostado por "conseguir nuevos horizontes, nuevos objetivos de venta de nuestro vino.

Por eso creo que los países asiáticos pueden ofrecernos una posible garantía de venta" y al respecto, ha recordado que los vinos de Castilla-La Mancha se venden en más de 140 países.

Entrando ya en cuestiones sobre la comercialización de los vinos de Castilla-La Mancha, Julián Martínez Lizán, ha explicado que, a pesar de la incertidumbre internacional, "el sector sigue funcionando y vendiendo vinos".

De hecho, en el mes de abril, se ha dado salida a 1,4 millones de hectólitros de vino y mosto, reduciendo las existencias en un 9,1%.

Esto supone una situación similar a las existencias de un año antes y desde 2020, sólo en la campaña 2024 había menos existencias que en la actualidad.

Da una idea de estos datos que, a nivel nacional, en el mes de abril se han vendido 2,4 millones de hectólitros de vino y mosto, y las existencias se han reducido en un 5,8%.

Todo este proceso ha estado apoyado por una fuerte inversión pública para la modernización del viñedo y las bodegas para la que el sector ha contado con el apoyo del Gobierno regional.

De hecho, la reestructuración de viñedo está permitiendo a los viticultores castellanomanchegos adaptarse a los gustos de los consumidores y el apoyo del Gobierno del presidente García-Page está redundando en el sector que desde 2015 hasta el cierre del mes de abril ha abonado 839 millones de euros en ayudas, no sólo para la reestructuración, también para modernizar las bodegas o para promocionar el vino en terceros países, entre otras líneas.

Además, Castilla-La Mancha apuesta por los alimentos de calidad, impulsando su comercialización y el consumo de los mismos.

En 2026 está destinando 2,8 millones de euros para la promoción de los productos agroalimentarios de la región, incluyendo el vino.