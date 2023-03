C-LM destaca que ha duplicado desde 2015 la inversión para atender a las personas con Síndrome de Down y a sus familias

TOLEDO, 21 Mar. (EUROPA PRESS) -

El Gobierno de Castilla-La Mancha ha duplicado la inversión destinada a la atención de las personas con Síndrome de Down y sus familias desde el año 2015. Así lo ha manifestado la consejera de Bienestar Social, Bárbara García Torijano, durante el acto de celebración del Día Mundial del Síndrome de Down, organizado por la Asociación Down Toledo en la Diputación Provincial de Toledo bajo el lema #NoSomosUnEstereotipo. Somos Mucho Más.

En el acto también han participado el presidente de la Institución provincial, Álvaro Gutiérrez; la presidenta de Down Toledo, Trinidad Escobar; el director general de Discapacidad Javier Pérez; así como alcaldes y alcaldesas de la provincia de Toledo que este martes han sido reconocidos, entre otros, según ha informado la Junta en nota de prensa.

En este sentido, Bárbara García Torijano ha detallado que "concretamente hemos multiplicado por dos la financiación desde 2015, hasta alcanzar 1,8 millones de euros en este año, con el objetivo de mejorar la atención de las personas con Down y sus familias" y ha recordado que, "en este año 2023, hemos alcanzado el presupuesto más alto de la historia en materia de discapacidad para llevar a cabo proyectos y compromisos que teníamos en cartera y también en el corazón".

García Torijano, ha subrayado "que las personas son el centro de las políticas del Gobierno del presidente Emiliano García-Page" y ha destacado que "el presidente lo tiene claro y debemos seguir trabajando, igual que lo hemos hecho en los tiempos más difíciles, en reforzar, en proteger y en cuidar a todas las personas de Castila-La Mancha, especialmente a las más vulnerables, con el objetivo de seguir garantizando la estabilidad que hoy tiene esta región".

La titular de Bienestar Social ha indicado que "este acto es necesario para trasladar un mensaje positivo y combatir estereotipos y prejuicios que siguen estando presentes, cuando lo más importante es mirar a las personas a la cara, por lo que somos: todos iguales y todos diferentes".

Asimismo, tras la lectura del manifiesto, García Torijano ha destacado que "las personas con y sin síndrome de Down queremos una vida plena, ejercer todos nuestros derechos de manera efectiva, a pesar de todos los retos a los que nos enfrentamos en nuestra vida cotidiana, unos con más apoyos que otros, pero todos por igual".

DOWN TOLEDO, REFERENTE EN CALIDAD DE LA ATENCIÓN

En este sentido, la consejera de Bienestar Social ha puesto en valor "el trabajo diario de la entidad Down Toledo, de sus miembros, profesionales y familias asociadas, porque son un referente en la provincia y en Castilla-La Mancha por la dedicación, esfuerzo y calidad de la atención".

Down Toledo fue pionera en el Servicio de Capacitación, que actualmente atiende a más de 100 personas, dispone de un programa de apoyo residencial con cuatro viviendas con apoyos con 24 plazas y son un referente en Atención Temprana, con cuatro servicios en Toledo, Ugena, Yuncler y el más reciente en Seseña, con los que el pasado año se atendieron a 279 familias en la provincia de Toledo; y más de 400 personas atendidas a lo largo de 2022.

La atención a las personas con discapacidad en la provincia de Toledo ha visto incrementando el número de niños y niñas atendidos en un 80 por ciento en estas dos últimas legislaturas, con seis nuevos servicios de Atención Temprana en la provincia de Toledo,

Además, desde 2015 se han puesto en funcionamiento en la provincia de Toledo más de 500 nuevas plazas especializadas, algunas muy emblemáticas como el Cadig 'Aurelio de León', que estuvo cerrado durante la legislatura 2011-2015.