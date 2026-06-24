C-LM destina 1,9 millones de euros al arreglo de carreteras dañadas por precipitaciones intensas y danas

La consejera Portavoz del Gobierno regional, Esther Padilla, comparece en rueda de prensa en el Palacio de Fuensalida, para dar cuenta de los asuntos adoptados en el Consejo de Gobierno. - PIEDAD LOPEZ/JCCM

TOLEDO 24 Jun. (EUROPA PRESS) -

La repetición de episodios de tormentas y danas ha provocado el deterioro de varias carreteras de titularidad autonómica, por eso, el Gobierno de Castilla-La Mancha ha autorizado por la vía de emergencia 1,9 millones de euros para repararlas.

Es uno de los acuerdos del Consejo de Gobierno del que ha dado cuenta la consejera Portavoz. Esther Padilla ha reconocido que "el cambio climático nos obliga a actuar de emergencia y aprobar presupuestos extraordinarios para poner al día nuestras infraestructuras, instalaciones o carreteras", según ha trasladado la Junta por nota de prensa.

"Traemos la autorización de actuaciones de emergencia como consecuencia de los numerosos episodios de precipitaciones intensas y persistentes ocurridos entre finales de 2025 y los primeros meses de 2026 en las provincias de Guadalajara, Cuenca, Toledo, Albacete y Ciudad Real", ha informado.

Padilla ha adelantado que se trata de actuaciones puntuales en distintas carreteras afectadas para mejorar las condiciones de la seguridad vial, garantizar la funcionalidad de la red y evitar la progresión de daños existentes. "Como saben, en los primeros momentos se actúa de manera muy urgente, después se sigue la evolución de las infraestructuras y, en algunos casos, se requieren nuevas actuaciones para que esos daños no vayan a más o para prevenir nuevas afecciones ante futuros episodios de lluvia", ha explicado.

Se van a ejecutar actuaciones de emergencia en la red viaria autonómica de las cinco provincias dirigidas principalmente a estabilización y protección de taludes inestables; reparación de daños por erosión y escorrentías; restitución de sistemas de drenaje y recuperación de las condiciones de seguridad y funcionalidad de las carreteras al 100 por cien.

COMPRA VEHÍCULOS INFOCAM

En otro orden de asuntos, si bien "también relacionado con la mitigación de los efectos del cambio climático", la portavoz ha anunciado la autorización esta semana de la compra de cinco nuevos vehículos destinados a los Puestos de Mando Avanzado del dispositivo Infocam, uno por cada provincia, con una inversión de 435.000 euros.

Esther Padilla ha explicado que "más allá de una nueva adquisición, se trata de una medida muy importante para seguir mejorando la respuesta de Castilla-La Mancha ante los incendios forestales y ante cualquier emergencia en la que sea necesario actuar con rapidez y coordinación".

Los nuevos vehículos son furgonetas preparadas para convertirse, sobre el terreno, en centros de coordinación. Estarán equipadas con sistemas de comunicación, geolocalización, emisoras, tecnología TETRA, monitor de seguimiento, climatización, puestos de trabajo interiores y espacio para transportar el material necesario para desplegar un Puesto de Mando Avanzado completo. "Permiten centralizar la información y la toma de decisiones desde lugares próximos a la propia emergencia", ha señalado.

Hasta ahora, estos recursos se cubrían con "fórmulas temporales", especialmente durante la campaña de verano. Con esta compra, la consejera ha puesto en valor que el Gobierno regional da "un paso más" al disponer de medios propios durante todo el año.

En este sentido, la portavoz ha hecho hincapié en que el Infocam es un servicio público que trabaja los 365 días del año, en prevención y en extinción, y que, además, ha sido de "vital importancia" en otras emergencias, como danas, nevadas, inundaciones, apagones o búsquedas de personas en el medio natural. Así, ha destacado que estos vehículos permitirán "acercar la dirección de la emergencia al propio lugar donde está ocurriendo", coordinar mejor los medios, disponer de más información en tiempo real y tomar decisiones "más rápidas y precisas".

Esta inversión forma parte de una estrategia más amplia de modernización del Infocam, que incluye la renovación de vehículos, la mejora de medios técnicos y el refuerzo de un operativo profesional, estable y preparado. Padilla ha advertido de que Castilla-La Mancha se enfrenta a "un escenario cada vez más exigente, con emergencias más frecuentes y complejas debido a los estragos del cambio climático", por lo que ha insistido en que es "indispensable" seguir invirtiendo en capacidad de respuesta para proteger a la ciudadanía y al medio natural.

20 AÑOS DEL INFOCAM

Asimismo, la portavoz ha recordado que este año se cumplen 20 años de la creación del Infocam tal y como hoy se conoce.

Dos décadas en las que Castilla-La Mancha ha construido "un dispositivo referente dentro y fuera de nuestro país", gracias a la profesionalización de sus equipos, a la planificación y a una inversión sostenida en los recursos públicos.

"Hoy podemos hablar de un dispositivo consolidado, eficaz y muy respetado", ha concluido Padilla.