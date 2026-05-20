C-LM destina 6,9 millones para la adquisición de vacunas contra el virus sincitial para mayores y pacientes crónicos

La consejera Portavoz del Gobierno regional, Esther Padilla, comparece en rueda de prensa para dar cuenta de los asuntos tratados en el Consejo de Gobierno. - DAVID ESTEBAN GONZALEZ/JCCM

TOLEDO 20 May. (EUROPA PRESS) -

El Consejo de Gobierno de Castilla-La Mancha ha aprobado una inversión de 6,9 millones de euros para adquirir 60.000 dosis de vacunas frente al virus respiratorio sincitial destinadas a personas mayores de 60 años y pacientes crónicos, que se suma a la inversión de 3,2 millones de euros de hace unas semanas para la compra de 15.000 dosis dirigidas a neonatos.

Así lo ha dado a conocer este miércoles la portavoz del Gobierno de Castilla-La Mancha, Esther Padilla, durante la rueda de prensa semanal para informar de los asuntos más importantes aprobados por el Consejo de Gobierno.

Padilla ha señalado que el virus respiratorio sincitial puede provocar infecciones respiratorias graves y constituye una causa importante de hospitalización, especialmente entre bebés y personas con mayor riesgo de enfermedad respiratoria grave.

La portavoz ha defendido que Castilla-La Mancha mantiene una apuesta "constante" por la inmunización en todas las etapas de la vida.

En el caso de las personas mayores, ha destacado que, al sumar esta nueva vacunación a la campaña frente a la gripe, la cobertura llega de forma "prácticamente total" a la población vulnerable.

Padilla ha subrayado que las vacunas son "un derecho" de la ciudadanía y ha situado este acuerdo dentro del incremento de la inversión sanitaria del Gobierno regional.

Según ha explicado, Castilla-La Mancha destinará en 2026 más de 38 millones de euros a vacunación, frente a los cinco millones que se invertían en 2015, bajo el mandato 'popular' de María Dolores de Cospedal.

"Cuesta dinero, pero todos los recursos públicos son determinantes y hay que garantizar a la ciudadanía las mejores condiciones de salud y de vida", ha defendido la portavoz del Ejecutivo castellanomanchego.

REGISTRO REGIONAL DE POBLACIÓN

Por otro lado, Padilla ha anunciado el inicio de la creación del registro de población de Castilla-La Mancha, una herramienta que permitirá ordenar los datos básicos de cualquier residente en la comunidad autónoma a partir del padrón del INE.

El objetivo, según ha indicado, es mejorar la comunicación de la administración con la ciudadanía, llegar antes a los vecinos y hacer más eficaces los servicios públicos.

Esta herramienta formará parte del futuro "Espacio Ciudadano", que el Gobierno regional presentará próximamente y que permitirá a cualquier persona consultar sus expedientes y conocer en qué situación se encuentran sin necesidad de desplazarse.

Padilla ha defendido que no se trata de "un mero trámite administrativo", sino de una forma de fomentar una atención más directa entre la población y la administración. Además, ha vinculado este registro con el desarrollo de la Ley de Simplificación Administrativa, que "no era una declaración de intenciones", sino un proyecto para mejorar la relación entre la administración regional y los vecinos.

4,6 MILLONES PARA LA RESIDENCIA 'LA ZARZA' DE CAÑETE

Finalmente, el Consejo de Gobierno también ha aprobado el contrato para la gestión de la residencia de personas mayores 'La Zarza', en Cañete (Cuenca), por un importe de 4,6 millones de euros para los próximos tres años.

Padilla ha explicado que este acuerdo permitirá garantizar la calidad del servicio, la atención a las personas residentes y la tranquilidad de sus familias.

Además, ha enmarcado la decisión en el refuerzo del sistema público de servicios sociales que, según ha dicho, se ha venido consolidando en Castilla-La Mancha desde 2015.

La portavoz ha señalado que el Gobierno regional ha aumentado las prestaciones y la variedad de servicios para mayores y ha asegurado que la comunidad autónoma está cerca de duplicar el número de plazas residenciales que había en 2015.

Según ha avanzado, este verano Castilla-La Mancha superará las 21.400 plazas, con una red en la que ocho de cada diez cuentan con financiación pública.