C-LM destinará 362 millones en los presupuestos de 2026 a impulsar y consolidar la educación en el ámbito rural

GUADALAJARA 17 Nov. (EUROPA PRESS) -

El consejero de Educación, Cultura y Deportes, Amador Pastor, se ha enorgullecido del compromiso del Gobierno autonómico con la escuela rural y, en este caso, con la provincia de Guadalajara. A este respecto, ha desvelado que los presupuestos de la Junta de Comunidades para 2026 cuentan con una partida de más de 362 millones de euros destinados a la educación en el ámbito rural.

Del mismo modo, Amador Pastor ha señalado que, en la actualidad, Castilla-La Mancha cuenta con un total de 252 secciones de escuelas en el ámbito rural, de las que 79 son CRA. "Estos datos hablan por sí solos de la importancia de dichos centros, dada la extensión territorial, la orografía y el reparto poblacional a lo largo y ancho de las diferentes comarcas que forman el territorio", tal y como ha aseverado.

De todo esto ha dado cuenta el consejero de Educación, Cultura y Deportes, Amador Pastor, durante la inauguración, a cargo del presidente de Castilla-La Mancha, Emiliano García-Page, de la reapertura del CRA 'La Encina' de la localidad guadalajareña de Hita, ha informado la Junta en nota de prensa.

En el acto también han estado presentes el presidente de la Diputación de Guadalajara, José Luis Vega; el presidente de la Cortes de Castilla-La Mancha, Pablo Bellido; la presidenta de la delegación de la Junta de Guadalajara, Rosa María García; la consejera de Bienestar Social, Barbara García; el delegado de Educación, Cultura y Deportes, Ángel Fernández-Montes; y el alcalde de la localidad alcarreña, Ignacio Ayuso; entre otras autoridades.

Centrado en la apertura del CRA 'La Encina', Amador Pastor ha señalado que "lo abrimos después de mucho esfuerzo y después de que el entonces Gobierno del PP lo cerrase". "Es un centro que ayuda, sin duda, a luchar contra la despoblación en la zona y que se encuentra en continuos cambios. Tenemos previstas dos obras: la construcción de un porche y la remodelación de los patios".

La escuela rural fue abierta en el curso pasado. Cuenta con un total de 33 alumnos y alumnas matriculados. Tiene, además, tres docentes, un profesor de Audición y Lenguaje y también profesores itinerantes de Inglés, Música y Educación Física. Desarrolla proyectos lingüísticos y de robótica.