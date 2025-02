C-LM destinará los próximos 4 años 32,5 millones al girasol, aromáticas, apicultura, razas autóctonas y zonas de montaña

GUADALAJARA, 5 (EUROPA PRESS

El Gobierno de Castilla-La Mancha publicará en las próximas semanas las órdenes de las convocatorias que regulan las ayudas agroambientales al girasol medioambiental, el cultivo de plantas aromáticas para la diversidad, la indemnización para zonas de montaña, la apicultura para la biodiversidad y la conservación de razas autóctonas amenazadas de erosión genética. Estas ayudas están dirigidas a profesionales de la agricultura, la ganadería y la apicultura que compatibilizan su actividad agraria con la conservación del entorno.

Así lo ha anunciado el consejero de Agricultura, Ganadería y Desarrollo Rural, Julián Martínez Lizán, en la visita que ha realizado a las instalaciones de APAG, ha informado la Junta en nota de prensa.

Allí ha indicado que la provincia de Guadalajara es la principal beneficiaria de las ayudas agroambientales que concede el Gobierno de Castilla-La Mancha en toda la región, "ya que es la que tiene mayor número de beneficiarios en cada una de las líneas de ayuda que hoy anunciamos".

En concreto, el consejero ha explicado que, durante los próximos cuatro años, el Ejecutivo autonómico va a invertir 32,5 millones de euros en ayudas agroambientales, "para dar respuesta a las demandas de los agricultores, ganaderos y apicultores de nuestra región". De este importe, 19,8 millones serán para el girasol, 2,4 para aromáticas, algo más de seis millones para indemnización a zonas de montaña, 2,9 para apicultura y, por último, 1,2 millones para razas autóctonas amenazadas por erosión genética.

Estas cantidades, según ha explicado Martínez Lizán, además de suponer una ampliación de las ayudas, sirven para responder a algunas de las cuestiones planteadas desde las organizaciones profesionales agrarias, tales como dar respuesta a la falta de proteína vegetal por cuestiones de mercado; así como a las demandas de las organizaciones profesionales agrarias, que vienen pidiendo incluir a los apicultores y ganaderos que quedaron fuera en la anterior convocatoria en apicultura y razas autóctonas o ayudar a las zonas con mayores dificultades, como las de montaña, y apoyar a las aromáticas.

JÓVENES AGRICULTORES QUE SE HAN QUEDADO FUERA

En relación con la problemática surgida a raíz de la convocatoria de incorporación de jóvenes agricultores, el consejero ha lanzado un mensaje de tranquilidad, porque, aun "siendo una situación compleja, estamos trabajando para dar respuesta a todas las casuísticas". En primer lugar, ha explicado el contexto de esta convocatoria, ante la que había muchas expectativas, porque desde el año 2021 no se convocaban estas ayudas.

Así las cosas, en 2023 se realizó una convocatoria por 25 millones, cuyo plazo de presentación de solicitudes finalizó el 17 de junio, después de dos ampliaciones. Cuando se llegó a esta fecha, había 1.330 solicitudes, de las cuales, 1.206 cumplen con los requisitos exigidos.

La situación actual se ha producido porque el anterior PDR permitía ampliar el presupuesto para dar respuesta a los expedientes a los que no alcanzase el dinero presupuestado, algo que no aplica en el PEPAC, de forma que, pese al importante volumen de solicitudes, la norma no ha permitido ampliar la partida.

"Conscientes de esta situación, en la convocatoria actual, que está abierta hasta el 3 de marzo, hemos doblado el presupuesto, con un total de 50 millones para solucionar los expedientes que, cumpliendo con los requisitos, no han entrado en la de 2023 y se sumarían a las solicitudes nuevas de la convocatoria 2024-2025", ha explicado el consejero.

En segundo lugar, para los solicitantes nacidos en 1983, que, cumpliendo, no hayan podido entrar, "estamos trabajando para encontrar la solución que atienda su demanda de incorporación y ayudarles para que no haya criterios de desigualdad y puedan también desarrollar sus iniciativas en el mundo de la agricultura y la ganadería".

Por otro lado, para los que tengan que repetir la solicitud, solo tendrán que hacer una nueva petición ya que el programa volcará automáticamente toda la información aportada al expediente anterior. Igualmente, dado que la mayoría de expedientes van a ser de solicitudes del año pasado, al estar estas ya revisadas y valoradas en la puntuación necesaria para la concurrencia competitiva, "haremos un máximo esfuerzo para resolver lo más rápido posible los expedientes de la convocatoria 24-25".

Además, con esta convocatoria "garantizamos que nadie tenga que esperar, puesto que se autoriza a hacer la solicitud de incorporación a chicos y chicas que hayan iniciado la actividad hasta dos años antes de hacer la solicitud".

"Somos humanos y podemos equivocarnos, pero tengo la completa confianza en que, entendiendo las consecuencias que se han producido y la responsabilidad que nos compete como administración, vamos a trabajar incansablemente para solucionar los problemas que se han producido", ha asegurado Martínez Lizán, que, además, ha afirmado que "todos los expedientes van a ser atendidos, vamos a mejorar las líneas de trabajo, como venimos haciendo, también por parte de las organizaciones profesionales agrarias, que aportan una parte importante del desarrollo de nuestra actividad; y en ese sentido es en el que podéis tener completa confianza y nuestra colaboración para atender las demandas de nuestros ganaderos", ha concluido esta cuestión el consejero.

ESPÁRRAGO VERDE

Julián Martínez Lizán ha hecho estas manifestaciones en el marco de la visita que ha realizado hoy a la tienda de APAG en Guadalajara, en la que se venden productos agrícolas y ganaderos de la mejor calidad de la provincia, beneficiando con ello a los productores.

Aquí, ha explicado que la IGP Espárrago Verde de Guadalajara, la última figura de calidad reconocida por la UE, tendrá un reconocimiento el próximo 14 de mayo, durante la gala de los premios Gran Selección 'Campo y Alma' 2025, que se celebrará en la localidad toledana de Mora.

A este respecto, ha concluido afirmando que "a las 40 figuras de calidad que ya tenemos, en el próximo mes de marzo las aumentaremos con la llegada de la DOP Río Negro, también de Guadalajara".