C-LM se dota de una Comisión de Gobierno del Dato, que garantiza la calidad de los datos públicos en su ciclo de vida

El Gobierno de Castilla-La Mancha pone en marcha la Comisión del Gobierno del Dato. - JCCM

TOLEDO 6 Ago. (EUROPA PRESS) -

El Gobierno de Castilla-La Mancha ha puesto en marcha la Comisión del Gobierno del Dato, el máximo órgano estratégico encargado de dirigir e impulsar el modelo de gobierno del dato en toda la Comunidad Autónoma.

Según informa el Gobierno regional, el objetivo de esta Comisión es garantizar una gestión homogénea, segura, interoperable y de calidad de los datos públicos durante todo su ciclo de vida, favoreciendo su reutilización y su aprovechamiento para mejorar la acción de gobierno.

La Comisión de Gobierno del Dato se configura como el principal órgano de gobernanza del dato de la Administración regional y está integrada por las secretarías generales de todas las consejerías, los organismos autónomos, las entidades de derecho público y el Centro Cartográfico de Castilla-La Mancha, bajo la presidencia de la Vicepresidencia Primera y con la Oficina del Dato como órgano técnico de coordinación.

Ahondando en las funciones de la Comisión, este nuevo organismo se encargará, entre otras cosas, de poner en marcha los objetivos estratégicos en materia de gobierno del dato, el impulso de proyectos transversales, la supervisión de normas y planes, la creación de grupos de trabajo especializados y la coordinación del futuro Espacio Ciudadano y de otros espacios de datos de la Administración regional.

Una vez constituida, se ponen en marcha formalmente las estructuras previstas en el Decreto de Gobierno del Dato, lo que supone una nueva etapa en la transformación digital de la Comunidad Autónoma.

Durante la sesión también se han presentado los principales avances del Plan Estratégico del Dato de Castilla-La Mancha 2026-2030, la hoja de ruta que marcará la transformación de la gestión de la información pública en los próximos años.

Se trata, tal y como ha señalado el vicepresidente primero, José Luis Martínez Guijarro, de "un paso decisivo para consolidar una Administración pública más eficiente, coordinada y orientada a la toma de decisiones basadas en evidencia", que nos permite aprovechar la información pública de la que disponemos para mejorar las políticas y la prestación de servicios a la ciudadanía.