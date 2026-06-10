C-LM eleva al Comité de ONU Turismo su apuesta como destino de interior sostenible y el astroturísmo

La consejera de Economía, Empresas y Empleo, Patricia Franco, ha intervenido en el Comité de Cuestiones Relativas a Miembros Afiliados en el marco del programa del Consejo Ejecutivo de ONU Turismo en Toledo. - JCCM

TOLEDO 10 Jun. (EUROPA PRESS) -

Castilla-La Mancha ha elevado al Comité de Afiliados de ONU Turismo su apuesta como destino de interior y sostenible, así como su liderazgo en el ámbito astroturístico de cara a eventos de calado mundial como el Trío de Eclipses, que comenzará este mes de agosto con un eclipse solar total que tendrá en la región una de las zonas con mayor visibilidad.

Así lo ha remarcado la consejera de Economía, Empresas y Empleo, Patricia Franco, durante su intervención en este Comité, donde ha valorado también la oportunidad que supone para Castilla-La Mancha formar parte de ONU Turismo como miembro afiliado a través de Eturia, según ha informado la Junta en nota de prensa.

En esta línea, ha invitado a las máximas autoridades del ámbito turístico de los países de la ONU a conocer y disfrutar lo que Castilla-La Mancha ofrece como destino.

La intervención de Patricia Franco en el Comité de Afiliados que se ha celebrado en el marco del 126 Consejo Ejecutivo de ONU Turismo ha comenzado destacando a la oportunidad que supone para la región "contar en nuestra tierra con las personas y autoridades que toman las grandes decisiones en materia turística en todo el mundo, para mostrar todo el potencial de nuestra comunidad autónoma como destino turístico de interior", ha indicado la consejera, señalando que la región "se alinea plenamente con el turismo sostenible y resiliente que ONU Turismo ha elegido como lema para el año próximo, una apuesta en la que Castilla-La Mancha juega un papel destacado dentro de la oferta turística de nuestro país".

Durante su intervención, Patricia Franco ha agradecido tanto al Ministerio de Industria y Turismo como a ONU Turismo la decisión de celebrar este 126 Consejo Ejecutivo en la ciudad de Toledo, donde, además de las jornadas de trabajo, Castilla-La Mancha va a mostrar sus tesoros al mundo, como su artesanía, con participación en talleres artesanos y de mazapán; su gastronomía, no sólo en los platos sino también con productos como el azafrán, que los miembros de ONU Turismo se llevarán de la región; o su patrimonio, a través de varias visitas guiadas organizadas por el equipo de Turismo de Castilla-La Mancha, también al Toledo de las Tres Culturas; y por parte del ministro de Industria y Turismo, Jordi Hereu, y la consejera de Economía, Empresas y Empleo, Patricia Franco, a la exposición Primada, que organiza el Gobierno de Castilla-La Mancha para conmemorar el 800 Aniversario de la Catedral Primada de Toledo.

"Eturia CLM es miembro afiliado de ONU Turismo desde su creación, en el año 2022, porque es fundamental que tengamos la oportunidad de formar parte de una red global mundial y trabajar con una agenda especializada en turismo internacional, que nos permite tejer redes y canales y compartir experiencias para seguir creciendo como destino", ha indicado Patricia Franco, que ha valorado la iniciativa que Castilla-La Mancha ha elevado al Comité de Afiliados en este Consejo Ejecutivo, que ha girado en torno al astroturismo.

"Tenemos 290 municipios con cielos certificados por la Fundación Starlight y una red de 86 miradores de astroturismo, que junto con el Observatorio de Astroturismo nos ha permitido componer una red esencial a partir del proyecto que hemos llevado a cabo con fondos europeos Next Generation y que nos consolida como uno de los grandes destinos para el astroturismo", ha señalado.

Ese liderazgo quedará de manifiesto en el mes de agosto con el primero de los eclipses del Trío de Eclipses que, desde este año y hasta 2028, va a situar a Castilla-La Mancha como uno de los grandes epicentros de la observación astronómica.

"El turismo nos une, nos conecta globalmente y nos sirve de inspiración como vehículo para la concordia y la paz en todo el mundo, algo que se pone en estos dos días de manifiesto en la Ciudad de las Tres Culturas", ha finalizado la consejera.

En el Comité de Afiliados de ONU Turismo también han intervenido la secretaria general de ONU Turismo, Shaikha Al Nowais; el director del Departamento de Miembros Afiliados de ONU Turismo, Ion Vilcu; y la presidenta del Comité de Miembros Afiliados, Ana Inés García. Además, durante las intervenciones de los miembros, el proyecto de Castilla-La Mancha ha sido presentado por la directora general de Turismo, Comercio y Artesanía, Arantxa Pérez.