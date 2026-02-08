C-LM emite un segundo Es-Alert en Alberche del Caudillo ante el posible riesgo para la población

Reunión del Comité Asesor del PRICAM en el Centro de Coordinación Operativa (CECOP) - JCCM

TOLEDO 8 Feb. (EUROPA PRESS) -

El Gobierno regional, a través de la Dirección del Plan Especial de Protección Civil ante el Riesgo de Inundaciones en Castilla-La Mancha (PRICAM), emitió en la noche del sábado, a las 23.55 horas, un mensaje Es-Alert de la Red de Alerta Nacional (RAN), a la población de Alberche del Caudillo (perteneciente al municipio de Calera y Chozas), en la provincia de Toledo, tras recibir la información aportada por su alcaldesa sobre un nuevo desbordamiento del arroyo Zarzaleja a su paso por la localidad. Este arroyo ya sufrió un episodio similar la pasada semana, afectando a las viviendas de la Urbanización Aldahuí.

En el texto del aviso se recomendaba a los vecinos, que, si estaban en zona inundable, y entraba el agua, buscasen zonas altas o subieran a un piso superior, así como no cruzar zonas inundables y respetar los cortes de tráfico, entre otros consejos de autoprotección.

En otro orden, a las 18.00 horas de ayer se hizo efectiva la solicitud al Servicio de Emergencias del 1-1-2, para incorporar medios del INFOCAM en las labores de trabajo que se están realizando en Talavera de la Reina con motivo del aumento del nivel del agua en ciertas zonas de la localidad, movilizándose inmediatamente desde el Centro Operativo Regional de Lucha contra Incendios Forestales una autobomba del dispositivo INFOCAM. Esta misma mañana, desde el CORE del Servicio de Bomberos se han requerido dos autobombas más, que se van a incorporar a las labores de achique que están realizando bomberos.

Desde la activación del PRICAM, el pasado jueves 5 de febrero, se han registrado 157 incidencias con un número mayoritario concentrados en la ciudad de Talavera de la Reina.

La activación del PRICAM en Fase de Emergencia, Situación Operativa 1, implica que el Servicio de Atención y Coordinación de Urgencias y Emergencias 1-1-2 coordina y colabora con los ayuntamientos y grupos de intervención concernidos para que estos puedan establecer las medidas de prevención, seguimiento y respuesta que estimen oportunas ante la situación de emergencia.

La evolución de los hechos, así como las incidencias que se produzcan y vayan llegando al Servicio de Emergencias 1-1-2, serán valoradas por la Dirección del Plan con el fin de ir adaptando el nivel de respuesta en cada momento.

La activación del PRICAM se enmarca dentro de la acción integral del Gobierno regional para, de forma coordinada y mediante optimización de los recursos, ofrecer una respuesta planificada ante cualquier situación de emergencia.

Este domingo siguen activos avisos por viento con rachas máximas de 80 kms/h para la provincia de Albacete, que finalizarán a las 18.00 horas. Para mañana, lunes 9 de febrero, la Agencia Estatal de Meteorología (AEMET), ha emitido avisos amarillos por acumulación por nieve en 24 horas, en las comarcas de la Serranía de Cuenca y de la Serranía de Guadalajara, con acumulaciones de 5 centímetros, en cotas de 1.200-1.400 metros, con hora de finalización a las 06.00 horas. Aunque previsiblemente estos avisos serán revisados esta tarde.

CONSEJOS A LA CIUDADANÍA ANTE EL TEMPORAL

Consulte la información oficial sobre el estado del tráfico y las carreteras para comprobar si su itinerario se encuentra afectado por alguna incidencia y circule por vías principales.

No estacione a la orilla de los ríos o en cauces de barrancos, ramblas, torrentes y sus puentes, ni cerca de ellos, ni en zonas inundables, según ha informado la Junta en nota de prensa.

En caso de que el aguacero le sorprenda conduciendo en la carretera, no atraviese con su vehículo los tramos que estén inundados. La fuerza del agua puede arrastrarle al hacer flotar el turismo.

También es importante localizar los puntos más altos de la zona donde se encuentre, ya que puede necesitar dirigirse a ellos en caso de posible inundación.

Por último, se recuerda que en caso de emergencia debe llamar al teléfono 1-1-2, a la vez que se invita a todos los ciudadanos a hacer un uso racional del mismo.