C-LM encara la huelga con convocantes pidiendo secundarla y patronal demandando garantizar el derecho al trabajo

Archivo - (Foto de ARCHIVO) 03 October 2026, Spain, Madrid - DPA VÍA EUROPA PRESS - Archivo

TOLEDO 10 Nov. (EUROPA PRESS) -

Castilla-La Mancha encara la convocatoria de huelga general de este miércoles, 11 de noviembre, con los convocantes llamando a secundarla ante la pérdida de los derechos en vivienda, educación o sanidad; y la patronal recordando la necesidad de garantizar el derecho al trabajo, la seguridad de las personas e instalaciones empresariales y la protección de los bienes.

Esta protesta, convocada por UGT y CCOO junto a diferentes asociaciones y organizaciones, viene acompañada de manifestaciones y concentraciones en Castilla-La Mancha para exigir vivienda asequible, salarios dignos y mejores condiciones de trabajo.

Así, por la mañana tendrán lugar las siguientes concentraciones en la Plaza Mayor de Albacete (11.00 horas), en la Plaza del Pilar de Ciudad Real (11.30 horas), en la calle Aguirre de Cuenca (11.00 horas), en la Plaza Mayor de Guadalajara (11.00 horas) y en la Plaza de Zocodover de Toledo (11.00 horas).

En Toledo atenderán a los medios los secretarios regionales de UGT y CCOO Castilla-La Mancha Lola Alcónez y Javier Ortega, respectivamente, y a esa hora, desde Zocodover, habrá una manifestación de piquetes que llegará hasta la Plaza del Ayuntamiento. Además, habrá concentraciones en la Plaza Mayor de Mota del Cuervo (12.00 horas) y por la tarde en la plaza de Santa María de Almansa (19.00 horas).

Asimismo, por la mañana en Talavera y por la tarde en las capitales de provincia tendrán lugar las manifestaciones junto con las plataformas de vivienda de los diferentes territorios. Así, en la Ciudad de la Cerámica será a las 11.30 horas desde la Ronda del Canillo hasta la Plaza del Pan.

En Albacete será a las 19.00 horas, desde la plaza Gabriel Lodares hasta el Altozano; en Ciudad Real a las 18.30 horas, desde la Rotonda del Quijote Azteca hasta la Plaza Mayor; en Cuenca a las 18.00 horas desde la Estación de Ferrocarril hasta la Plaza de España; en Guadalajara a las 18.00 horas, desde el cruce de la calle Toledo con Avenida de Castilla hasta la Plaza de España; y en Toledo a las 18.00 horas, desde el Parque de la Vega hasta la plaza del Ayuntamiento.

POSICIONES CONTRAPUESTAS

Los convocantes reclaman salarios dignos y un reparto justo de la riqueza, medidas para frenar la especulación inmobiliaria, ampliar el parque público de vivienda y garantizar el acceso a una vivienda digna.

Además, ante la falta de acuerdo con la CEOE, demandan avances reales en la negociación colectiva y que los beneficios empresariales se traduzcan en mejoras para las personas trabajadoras.

De su lado, la Confederación Regional de Empresarios de Castilla-La Mancha (Cecam) recuerda la necesidad de garantizar "el derecho al trabajo, la seguridad de las personas e instalaciones empresariales, la protección de los bienes --productos y servicios--, la tipificación de la actuación legal de los piquetes y la calificación previa de la huelga, así como la exigencia de responsabilidades sobre todo tipo de daños a los convocantes de la misma".

Cecam "no comparte en modo alguno la convocatoria de huelga, al considerar que responde a motivaciones ajenas al ámbito laboral y que plantea reivindicaciones cuya responsabilidad se debe a la inacción de las administraciones públicas, y no al tejido empresarial", tal y como ha informado en nota de prensa.