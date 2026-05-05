C-LM espera que Supremo desestime el recurso del Scrats contra planificación del Tajo como todos los anteriores

Archivo - Trasvase Tajo-Segura. - EUROPA PRESS - Archivo

TOLEDO 5 May. (EUROPA PRESS) -

El Gobierno de Castilla-La Mancha ha confiado este martes en que la sentencia del Tribunal Supremo ante el recurso del Sindicato Central de Regantes del Acueducto Tajo-Segura (Scrats) contra la planificación hidrológica del Tajo, se acabe desestimando, tal y como ha ocurrido con todos los recursos y sentencias anteriores.

Así lo ha indicado, a preguntas de los medios, la portavoz del Ejecutivo castellanomanchego, Esther Padilla, quien espera que el Tribunal Supremo se reafirme en las sentencias ya emitidas con anterioridad "en las que dice que hay que cumplir con los planes hidrológicos" y, por lo tanto, "garantizar los caudales ecológicos", lo que supone "una rebaja del agua trasvasada al Levante".

"Sentencia tras sentencia repiten lo mismo y confiamos en que, cuanto antes, el Tribunal Supremo ya emita esa sentencia", ha dicho Padilla, quien ha recordado que este martes era la fecha señalada para votar ese recurso, aunque la sentencia "a lo mejor tarda algún día más".

Padilla ha incidido en que "lo importante es que llegue, que llegue cuanto antes". "Nosotros confiamos en que vaya en la misma línea de todas las anteriores", considerando que desde el Levante "podrán insistir y presentar muchísimos más recursos" y hacerlo "dentro de esa estrategia que han hecho de acoso y derribo al Tajo, pero tanto la legislación vigente como la Unión Europea como el Tribunal Supremo, cada vez que tienen oportunidad, se manifiestan en la misma línea", ha subrayado.

"Esperamos que con esta última sentencia se acaben las excusas para la modificación de las reglas de explotación", ha concluido, y que el Ministerio, ya que "han puesto eso como excusa", una vez que se conozca el fallo de esta última sentencia, "proceda a la modificación de las reglas de explotación y por lo tanto se termine de esquilmar al río y limitando la capacidad de desarrollo de esta región".