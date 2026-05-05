C-LM convoca ayudas sociales por más de 20 millones de euros para reforzar la red del Tercer Sector

La consejera Portavoz, Esther Padilla. - DAVID ESTEBAN GONZALEZ/JCCM

TOLEDO, 5 May. (EUROPA PRESS) -

El Gobierno de Castilla-La Mancha ha aprobado una nueva la convocatoria de subvenciones, dotada con cerca de 20,5 millones de euros, destinada a financiar proyectos sociales impulsados por entidades del Tercer Sector con cargo al 0,7% del IRPF y del Impuesto de Sociedades.

La consejera Portavoz, Esther Padilla, en rueda de prensa, ha puesto el foco en que es una convocatoria "clave para vertebrar la acción social a lo largo de todo nuestro territorio". Su objetivo es atender a personas en situación de vulnerabilidad y fortalecer una red de atención social que complemente la acción pública.

En este sentido, la consejera ha puesto en valor que la labor de la red de asociaciones, de fundaciones o de entidades sociales, "que conocen mejor que nadie la realidad de nuestros pueblos y de nuestros barrios, y cuya labor es indispensable para que las políticas sociales se materialicen en la vida de la gente".

Gracias a esta convocatoria, ha señalado que la Administración regional podrá "darles estabilidad" y facilitar que sigan haciendo ese trabajo, de manera que podrán planificarse, tendrán mayor capacidad de adaptación a problemas que cambian cada vez más rápido y contarán con los recursos suficientes para innovar.

"Detrás de esta convocatoria hay personas concretas como una persona mayor que vive sola, un menor que necesita un apoyo específico, una familia que atraviesa una situación complicada o difícil, o una persona con discapacidad que necesita más autonomía", ha indicado Padilla.

Son un total de ocho líneas gracias a las que la convocatoria abarca "de forma integral" las principales necesidades sociales de la región, con proyectos dirigidos a la inclusión social y el apoyo a colectivos vulnerables, la protección de la infancia y las familias, la promoción de la autonomía personal y la atención a la dependencia, la mejora de la calidad de vida de las personas con discapacidad y el impulso de la accesibilidad, así como el bienestar de las personas mayores, ha destacado Padilla.

También incluyen actuaciones orientadas a la juventud, la igualdad de género y la prevención de la LGTBI-fobia, junto con programas de atención a personas en situación de especial vulnerabilidad por motivos de salud. En conjunto, configuran "una respuesta amplia" que combina intervención social directa, prevención, acompañamiento y desarrollo de oportunidades, tal y como ha apuntado la consejera.

Concretamente, podrán financiar desde programas destinados a personas sin hogar o comedores sociales hasta apoyo socioeducativo a menores en riesgo; desde la formación a cuidadores familiares o la prevención del Alzheimer hasta la accesibilidad para personas con discapacidad; y desde el acompañamiento a personas mayores que viven solas hasta programas de salud mental, adicciones o enfermedades crónicas, tal y como ha ejemplificado.

La convocatoria incorpora criterios específicos para favorecer proyectos en zonas rurales y en riesgo de despoblación, "de forma que los recursos lleguen también a los pueblos más pequeños, donde es más difícil acceder a servicios y oportunidades", ha destacado Padilla, que, además, ha recalcado que son un refuerzo al compromiso del Ejecutivo de García-Page de construir una región cohesionada.

Por último, la consejera ha agradecido a aquellas personas que marcan la 'X solidaria' en la declaración de la renta, gracias a quienes esta convocatoria ha podido ampliar fondos. "Una región fuerte no es solo una región que crece, que protege y que acompaña; una región fuerte es también la que es solidaria", ha concluido.