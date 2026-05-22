C-LM exige una gestión hidrológica "justa y adaptada" a sus necesidades hídricas "presentes y futuras"

Consejo Regional del Agua - JCCM

TOLEDO 22 May. (EUROPA PRESS) -

El Gobierno de Castilla-La Mancha ha presentado una propuesta estratégica a los Esquemas Provisionales de temas Importantes del cuarto ciclo de planificación hidrológica (2028-2033) de las siete demarcaciones hidrográficas que discurren por la región, para avanzar en una gestión hidrológica justa y adaptada a las necesidades hídricas presentes y futuras de la región, que está alineada además con los principios recogidos en el 'Acuerdo de Posición Común en Materia de Agua de Castilla-La Mancha'.

La propuesta ha sido trasladada este viernes durante la reunión extraordinaria del Consejo Regional del Agua, presidida por la consejera de Desarrollo Sostenible, Mercedes Gómez, junto a la directora general del Agua, Montserrat Muro; donde ha asegurado que "Castilla-La Mancha actúa hoy con más fuerza que nunca en la defensa de nuestros intereses hídricos, que son también nuestros intereses sociales, económicos y ambientales".

Asimismo, ha destacado que el objetivo del Gobierno regional es "seguir avanzando hacia un modelo hídrico basado en el consenso, la sostenibilidad y la garantía de oportunidades para las generaciones presentes y futuras".

Con esta convocatoria, el Ejecutivo autonómico da cumplimiento al compromiso adquirido por el presidente regional, Emiliano García-Page, de reforzar la defensa de los intereses hídricos de Castilla-La Mancha y consolidar una posición común de la mano de toda la sociedad castellanomanchega, en continuidad con el trabajo desarrollado desde la firma del Pacto Regional del Agua en diciembre de 2020.

La consejera ha señalado además que Castilla-La Mancha afronta "un momento decisivo para el presente y el futuro de nuestra tierra", al tratarse de una comunidad autónoma afectada por siete demarcaciones hidrográficas, "una realidad singular que no comparte ninguna otra región de España".

Durante el proceso participativo previo a la elaboración de este documento de conclusiones, el Gobierno regional ha mantenido mesas de trabajo en las cinco provincias con la participación de 71 representantes de distintos sectores vinculados al agua, que han realizado cerca de 200 propuestas, según ha informado la Junta en nota de prensa.

El documento de conclusiones presentado ante el Consejo Regional del Agua, según ha indicado la consejera, "reafirma la necesidad de impulsar un modelo hídrico capaz de garantizar una reserva estratégica de agua para el abastecimiento, el desarrollo económico y la cohesión territorial de Castilla-La Mancha, especialmente en las demarcaciones del Tajo, Guadiana, Júcar y Segura".

PACTO DEL AGUA DE CASTILLA-LA MANCHA

Entre las principales líneas de actuación recogidas en las alegaciones destaca la defensa del principio de unidad y prioridad de la cuenca hidrográfica, de manera que los recursos excedentarios únicamente puedan considerarse como tales "una vez atendidas las necesidades de la propia cuenca cedente y garantizado el suministro de las distintas demandas existentes".

Por otra parte, el Gobierno regional solicita la realización de balances hidrológicos completos e individualizados por cuenca, incluyendo tanto los recursos convencionales como los alternativos, y defiende que "las demandas regionales deben ser satisfechas con carácter prioritario antes de considerar recursos hídricos excedentarios", ha explicado Gómez.

La propuesta también apuesta por garantizar las asignaciones previstas en los planes hidrológicos vigentes, impulsar los regadíos sociales y compatibilizar los objetivos medioambientales con el desarrollo socioeconómico de los territorios afectados.

Del mismo modo, el documento pone de manifiesto la necesidad de mejorar el conocimiento técnico de las distintas demarcaciones hidrográficas, reforzando especialmente las redes piezométricas para avanzar en una gestión más transparente y eficiente de los recursos hídricos.

Otro de los ejes fundamentales es dar respuesta a las dificultades que afrontan los pequeños municipios y las zonas afectadas por la despoblación, especialmente en materia de abastecimiento, calidad del agua de consumo humano y cumplimiento de la normativa de depuración.

Mercedes Gómez ha insistido además en la necesidad de acelerar la transición hacia un nuevo modelo de gestión hídrica y avanzar en soluciones e infraestructuras hidráulicas adaptadas al actual contexto climático. "Necesitamos infraestructuras resilientes, capaces de garantizar el suministro y responder a cualquier circunstancia derivada del cambio climático", ha señalado.

MEDIDAS QUE REALISTAS Y EFICACES

En este sentido, la consejera ha reiterado que Castilla-La Mancha mantendrá una posición "firme e inflexible" ante la Administración General del Estado para que la planificación del cuarto ciclo incorpore "medidas e infraestructuras realistas y eficaces que respondan a las necesidades del territorio", ha señalado. Gómez ha defendido que "si el agua se transforma en economía, como ya sucede en otros territorios, debe hacerse primero allí donde se genera el recurso".

Finalmente, Mercedes Gómez ha animado a ayuntamientos, agricultores, sectores económicos, organizaciones conservacionistas y ciudadanía en general a aprovechar los últimos días del periodo de información pública, antes del 28 de mayo, para presentar alegaciones y propuestas que consideren oportunas para defender las demandas de uso del agua.

"Este esfuerzo no corresponde únicamente a la Administración regional, queremos que toda la sociedad castellanomanchega participe y haga oír su voz para construir entre todos una planificación hidrológica adaptada a las necesidades reales del territorio", ha concluido Mercedes Gómez.