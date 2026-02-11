C-LM expone en el Comité Europeo de las Regiones su avance en el desarrollo de gemelos digitales para toma de decisiones

Archivo - La directora general de Asuntos Europeos de Castilla-La Mancha, Nazareth Rodrigo. - JCCM - Archivo

TOLEDO 11 Feb. (EUROPA PRESS) -

El Gobierno de Castilla-La Mancha ha expuesto ante el Comité Europeo de las Regiones su avance en el desarrollo de gemelos digitales.

Así lo ha explicado la directora general de Asuntos Europeos, Nazareth Rodrigo, tras la 238ª reunión de la Mesa del Comité Europeo de las Regiones en la que ha participado el presidente Emiliano García-Page y en la que se ha tratado este tema, según ha informado la Junta por nota de prensa.

"El Comité Europeo de las Regiones ha querido poner el foco en la previsión y en la anticipación ante situaciones catastróficas o ante situaciones en las que las administraciones regionales y locales debemos estar prevenidos y anticiparnos", ha contextualizado Rodrigo.

En este sentido, ha señalado que "la innovación y la tecnología es un recurso que está a disposición de los gobiernos para ser lo más resilientes posible".

Por este motivo, Nazareth Rodrigo ha remarcado que "los gemelos digitales son una muy buena herramienta para ponernos en esa situación de prevención y esas réplicas virtuales que nos permiten, gracias a través de los datos en tiempo real, saber si las decisiones que se están tomando son acertadas y anticiparnos a situaciones de riesgo para realmente dar la mejor respuesta".

En esta materia, "Castilla-La Mancha tiene mucho que decir y somos, desde luego, un lugar al que otras regiones miran".

Rodrigo ha explicado que "en Castilla-La Mancha tenemos gemelos digitales en diferentes ámbitos tan importantes como el cambio climático, vivienda, turismo, industria, energía y, en general, para poder afrontar estas nuevas situaciones en las que los gobiernos regionales y locales nos encontramos y donde la respuesta debe ser la mejor".

Finalmente, ha puesto en valor que Castilla-La Mancha vuelve a ser un ejemplo de buenas prácticas".

"Es fundamental que también esta mesa externa del Comité de las Regiones ponga la atención en algo que es tan importante para la Unión Europea", ha concluido.

Los gemelos digitales, tal y como ha explicado, "son réplicas virtuales que nos sitúan ante un escenario posible con datos en tiempo real que nos permiten conocer si somos eficaces en la toma de decisiones y en las políticas que aplicamos y nos permiten anticiparnos a situaciones y eso es, desde luego, una ventaja extraordinaria".