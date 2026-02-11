C-LM flexibilizará requisitos para que agricultores y ganaderos afectados por el temporal puedan cobrar ayudas de la PAC

La consejera de Economía, Empresas y Empleo, Patricia Franco; y el consejero de Agricultura, Ganadería y Desarrollo Rural, Julián Martínez Lizán; han presidido la reunión del Observatorio Regional del Impacto de los Aranceles (ORIA). - A.PEREZ HERRERA/JCCM

TOLEDO 11 Feb. (EUROPA PRESS) -

El Gobierno de Castilla-La Mancha va a llevar a cabo una flexibilización, que permite la norma de la Política Agraria Común, en cuanto al cumplimiento de determinados requisitos para que las pérdidas provocadas por las sucesivas borrascas que están azotando a la península no afecten a la renta de agricultores y ganaderos a la hora de cobrar ayudas.

Así lo ha avanzado el titular regional de Agricultura, Ganadería y Desarrollo Rural, Julián Martínez Lizán, que, antes de presidir en Toledo la reunión del Observatorio Regional del Impacto de los Aranceles, ha sido preguntado por los daños que las intensas lluvias están generando en el campo castellanomanchego.

En este sentido, el consejero ha recordado que este martes su departamento informaba de la activación del protocolo de actuación que permite aplicar en las solicitudes de la PAC el reconocimiento de causa de fuerza mayor de forma individualizada en aquellas explotaciones de ovino y caprino que se hayan visto afectadas por la lengua azul. Esto permite, ha explicado, cierto "incumplimiento" de determinados conceptos, para que no perjudique a los ganaderos en el cobro de ayudas.

Dicho esto, ha proseguido, la consejería ha pedido un informe de daños a cada una de las provincias de la región, para hacer una primera estimación.

"Pero sigue lloviendo y habrá que esperar todavía unos días para ver el alcance total de daños que se han producido y ver qué medidas se pueden ir implementando, evidentemente con ayudas europeas que están para eso y que están en el ofrecimiento actualmente", ha manifestado.

Lizán ha añadido que, de momento, el cultivo que más preocupa, porque aun no ha terminado sus labores de recolección, es el de la aceituna. "Puede quedar entre un 20 y un 30 por ciento de esa recolección, que va a afectar finalmente a la previsión estimada que había de producción del aceite y, evidentemente, va a tener un perjuicio para el agricultor que pueda tener sin recoger toda su aceituna".

Sobre este asunto, el consejero ha añadido que "evidentemente" esas pérdidas de cosecha las cubren los seguros agrarios.

De igual modo, ha lamentado que la climatología también vaya a dificultar las labores de siembra, sobre todo de leguminosas, que tendrían que llevarse a cabo en estas fechas.

"Habrá que ver cómo evoluciona también el contexto climatológico y qué posibilidades hay de hacer las labores agropecuarias que hay que realizar en nuestras explotaciones", ha terminado añadiendo.