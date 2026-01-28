C-LM está generando una patente sobre una nanopartícula que transporta fármacos y moléculas terapéuticas al cerebro

Presentación de las conclusiones del Plan Complementario de la Biotecnología Aplicada a la Salud en Castilla-La Mancha. - JCCM

TOLEDO 28 Ene. (EUROPA PRESS) -

Castilla-La Mancha tiene una patente en proceso de generación relacionada con una nanopartícula que pretende poder transportar fármacos y moléculas terapéuticas al cerebro, con el objeto de curar enfermedades como tumores cerebrales como el glioblastoma o enfermedades neurodegenerativas.

La patente ha sido consecuencia del trabajo realizado desde el grupo de investigación regional creado a propósito del Plan Complementario de la Biotecnología Aplicada a la Salud en Castilla-La Mancha --incluido en el Plan Complementario de Biotecnología Aplicada a la Salud en España-- que ha estado coordinado en la región por el investigador de la Universidad de Castilla-La Mancha (UCLM), Valentín Ceña.

Ha sido el propio Ceña, a preguntas de los medios, el que ha confirmado este miércoles en la presentación de las conclusiones del Plan --junto al rector de la UCLM, Julián Garde; y el consejero de Educación, Cultura y Deportes, Amador Pastor-- que el mismo ha permitido generar durante cuatro años "unas cuantas patentes" entre las siete comunidades autónomas implicadas.

Todas ellas tenían el objetivo de "progresar y hacer más posible acercar ciertos tratamientos a los pacientes de distintas enfermedades" como tumores, tumores cerebrales, enfermedades neurodegenerativas, diabetes o enfermedades cardiovasculares, ha precisado.

Castilla-La Macha ha coordinado una de las seis líneas de actuación de este proyecto, sobre nanomedicina y terapias avanzadas, y ha participado en todas las demás "de una manera activa", haciendo proyectos, proporcionando pacientes y permitiendo esa colaboración entre todos los grupos de investigación.

Junto a las patentes de cada grupo también se han realizado varias publicaciones científicas lo que, según el investigador de la UCLM, suponen una forma de "medir" la capacidad del proyecto de generar conocimiento. Desde Castilla-La Mancha se han publicado 37 artículos en áreas como biomedicina, nanomedicina y realidad virtual, habida cuenta de que uno de los proyectos consiste en desarrollar programas de entrenamiento de estudiantes y cirujanos en cirugía virtual.

A su juicio, para Castilla-La Mancha el Plan ha permitido establecer colaboraciones "con grupos punteros en nuestro país, en distintos campos", lo cual repercute "positivamente" tanto en la capacidad de publicar resultados como en la formación de investigadores jóvenes radicados en los grupos de la Comunidad Autónoma y en la adquisición de equipamiento de última generación.

Durante estos cuatro años, ha valorado, las distintas regiones han realizado un "abordaje multidisciplinar" y utilizado muchas tecnologías, logrando establecer colaboraciones "permanentes y duraderas", lo que de cara al futuro va a significar "un gran avance en la posibilidad de generar nuevos proyectos de investigación".

POSICIONADOS A NIVEL EUROPEO

De hecho, Castilla-La Mancha está actualmente en el grupo coordinador que está generando los documentos necesarios para una nueva convocatoria sobre ecosistemas de investigación, que busca "hacer un proyecto de país que permita planificar hacia dónde va a ir la investigación biomédica de los próximos cinco a diez años".

Algo que ha subrayado a continuación el rector de la UCLM, quien ha agradecido y felicitado a Valentín Caña por la coordinación de este "ambicioso" proyecto, que fue una "apuesta del Gobierno de España para posicionarnos en sectores estratégicos a nivel europeo", y ha significado la participación de la Consejería, que ha cofinanciado el mismo.

Julián Garde ha destacado los "avances importantes" que ha dejado este proyecto en patentes y publicaciones pero, sobre todo, en el "incremento de las relaciones entre grupos de distintas comunidades autónomas, con grupos también del ámbito nacional, como grupos de investigación del Consejo Superior de Investigaciones Científicas, con empresas y también, en nuestro caso, con el Sescam".

Igualmente, ha destacado la "proyección de futuro muy interesante" que deja la "unión de tantas personas" gracias a este Plan Complementario de la Biotecnología Aplicada a la Salud en Castilla-La Mancha, cuyo "objetivo final" es ir hacia una medicina personalizada.

QUE LA INVESTIGACIÓN SEA CONOCIDA

Por su parte, Amador Pastor ha destacado que el Plan ha contado con una financiación de 3 millones de euros, cofinanciada por fondos del Mecanismo de Recuperación y Resiliencia y del Gobierno regional, y más allá de su valor científico, que es "muy importante", con las patentes y los artículos publicados, ha permitido la contratación de diez investigadores para el desarrollo de este plan y ha dejado avances para los tratamientos farmacológicos y médicos referidos a la protección de la salud.

El consejero de Educación, Cultura y Deportes se ha mostrado convencido de que Castilla-La Mancha seguirá participando en futuros planes complementarios "porque estamos convencidísimos de que la investigación necesita para finalizar y para culminar todo su proceso que sea conocida, que sea divulgada y sobre todo que siga entrelazando más allá de los ámbitos europeos, que vaya traspasando fronteras incluso extraeuropeas".

El Plan ha creado una plataforma avanzada de análisis de nanopartículas, dotada de equipamiento de última generación, incluyendo microscopía de alta resolución, ICP-MS, IVIS y Quantum GX. Del mismo modo se han impulsado proyectos emblemáticos como Nano4glio, Livetox, Fastrack, inmunología Covid persistente y realidad virtual quirúrgica.

Amador Pastor ha confirmado la continuidad del Plan Complementario tras su finalización, gracias a alianzas consolidadas y establecidas con países de todo el globo terráqueo como Taiwán, EEUU, Letonia, Suecia, Portugal y Francia. "El plan está preparado para continuar, crecer y seguir aportando valor científico y social. Aunque el marco formal finalice, las colaboraciones, proyectos y transferencia tecnológica aseguran que el impacto perdure y se amplifique", ha sentenciado.