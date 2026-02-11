C-LM impulsa la formación de más de 1.000 docentes para reforzar la competencia matemática en las aulas de la región

El consejero de Educación, Amador Pastor, ha visitado el CEIP 'Juan de Yepes' para conocer de primera mano el Proyecto de Innovación Educativa que desarrolla. - JCCM

TOLEDO 11 Feb. (EUROPA PRESS) -

Castilla-La Mancha impulsa la formación de más de 1.000 docentes para reforzar la competencia matemática en las aulas de la Comunidad Autónoma.

Así lo ha detallado el consejero de Educación, Cultura y Deportes, Amador Pastor, en una visita que ha realizado al CEIP 'Juan de Yepes', de esta localidad toledana, para conocer de primera mano el Proyecto de Innovación Educativa que desarrolla con el título 'Sembrar a través de la creación y el arte, conciencias críticas sobre la información que recibimos cada día en nuestro entorno y cómo influir en ellas', según ha informado la Junta por nota de prensa.

En su intervención, Amador Pastor ha destacado que el proyecto de refuerzo de competencia matemática es un plan de formación del profesorado en competencia matemática, enmarcado en el Programa de Refuerzo de la Competencia Matemática impulsado por el Ministerio de Educación y Formación Profesional dentro de los Programas de Cooperación Territorial.

Esta iniciativa formativa constituye uno de los ejes clave del programa y tiene como objetivo mejorar la práctica docente en matemáticas, dotando al profesorado de herramientas pedagógicas, didácticas y metodológicas que favorezcan una enseñanza más eficaz, inclusiva y motivadora.

En total, se están impartiendo más de 40 cursos presenciales, distribuidos en todas las provincias de Castilla-La Mancha, en los que participan cerca de 600 centros educativos de la región, con uno o más docentes inscritos. Gracias a este despliegue formativo, más de 1.000 docentes recibirán formación especializada orientada a la mejora de la competencia matemática del alumnado.

Centrado en el proyecto de radio escolar 'Sembrar a través de la creación y el arte, conciencias críticas sobre la información que recibimos cada día en nuestro entorno y cómo influir en ellas', que desarrolla el CEIP 'Juan de Yepes', Amador Pastor ha comentado que es uno de los 480 proyectos de innovación que desarrollan otros tantos centros educativos de la región, gracias a una inversión de 1,6 millones de euros.

El proyecto pretende fomentar el pensamiento crítico del alumnado frente a la información y los medios, trabajar la alfabetización mediática y las áreas STEAM (ciencia, tecnología, ingeniería, arte y matemáticas), utilizar la creación artística y tecnológica como herramienta educativa, impulsar la radio escolar como eje del proyecto para mejorar la competencia lingüística, la creatividad, el trabajo en equipo y la expresión oral; integrar tecnologías como impresoras 3D, cámaras, sistemas de radio y croma en el aprendizaje y promover el aprendizaje colaborativo y multidisciplinar desde Infantil hasta Secundaria.

El centro forma parte de la Red de Centros Innovadores de Castilla-La Mancha, algo que le ha permitido recibir recursos materiales y formación, contar con asesoramiento institucional, participar en el intercambio de buenas prácticas con otros centros y desarrollar un modelo de innovación estable y sostenido en el tiempo.

"La experiencia nos enseña que la innovación educativa alcanza su éxito cuando responde a necesidades reales de los centros y del alumnado, se integra de manera coherente en el proyecto educativo y se desarrolla como un proceso colectivo y sostenido en el tiempo", ha señalado el consejero de Educación.

Desde esta perspectiva, ha avanzado Amador Pastor, la Consejería de Educación, Cultura y Deportes se encuentra trabajando en la regulación y consolidación de un marco autonómico de innovación educativa que permita dotar de estabilidad, reconocimiento y proyección a estas iniciativas de los centros.

Este marco tendrá como uno de sus pilares el impulso y refuerzo de la Red de centros educativos innovadores en Castilla-La Mancha, concebida como un espacio de cooperación, intercambio de buenas prácticas y generación de conocimiento compartido, que contribuya a consolidar una innovación útil, eficaz y transformadora y plenamente alineada con las prioridades europeas.