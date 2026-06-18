C-LM impulsa una guía de buenas prácticas para una comunicación inclusiva y diversa en materia LGTBI

Archivo - La consejera de Igualdad, Sara Simón. - A.PEREZ HERRERA - Archivo

ALBACETE 18 Jun. (EUROPA PRESS) -

La Consejería de Igualdad trabaja en la elaboración de una guía de buenas prácticas desde las que promover una comunicación inclusiva y diversa en materia LGTBI, además de abordar otra serie de cuestiones como la diversidad religiosa, cultural, generacional o la discapacidad.

Así lo ha anunciado la titular regional del área de Igualdad, Sara Simón, durante el acto 'Marchemos con Orgullo', organizado por el Gobierno regional en Tobarra, Albacete, para la conmemoración del Orgullo LGTBI, según ha trasladado la Junta por nota de prensa.

"No se trata de decirle a la gente cómo tiene que hablar sino de aportar herramientas y recomendaciones para que, desde las administraciones, entidades o los profesionales puedan comunicar de una forma más inclusiva y respetuosa", ha asegurado.

Tal y como ha explicado Simón, se trata de una herramienta dirigida a entidades públicas y privadas, a asociaciones o a profesionales de la comunicación con la que el Gobierno regional pretender "evitar que algunas personas puedan sentirse estigmatizadas" por la manera en que escogemos nuestro vocabulario a la hora de dirigirnos a ellas.

"La forma en que nos comunicamos nunca es neutra y a través de nuestras palabras podemos ayudar a construir percepciones plenamente inclusivas y a combatir estereotipos o también a justo lo contrario, y por eso queremos dotarnos de herramientas que nos ayuden a reflejar mejor la diversidad de nuestra sociedad", ha añadido.

Simón ha participado en la marcha LGTBI organizada por el Gobierno regional en la localidad de Tobarra, junto a su alcaldesa, Estefanía Escribano, y a la delegada de Igualdad, Lola Serrano, así como junto a miembros de las asociaciones Tambor Arcoíris, Asexórate, Chrysallis y Aspiga.