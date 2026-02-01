C-LM impulsa un itinerario de formación docente en alfabetización mediática para fomentar el pensamiento crítico

TOLEDO, 1 Feb. (EUROPA PRESS) -

El Gobierno de Castilla-La Mancha está impulsando un itinerario de formación docente en alfabetización mediática para fomentar el pensamiento crítico desde la Educación Primaria.

Esta formación, que está impulsada por el Centro Regional de Formación del Profesorado y la Agencia de Transformación Digital, va dirigida a docentes a partir de 5º de Primaria y tiene como finalidad reforzar la capacidad del profesorado para trabajar el razonamiento analítico del alumnado frente a la desinformación y las 'fake news'.

El objetivo es concienciar al alumnado sobre los riesgos del entorno digital, promoviendo una actitud crítica y responsable ante el fraude online, el ciberacoso, la desinformación y los retos virales negativos, ha informado la Junta en nota de prensa.

Hay que destacar que la formación facilita al profesorado herramientas didácticas para integrar estos contenidos en el aula y acompañar al alumnado en la elaboración de propuestas educativas vinculadas al concurso.

Las acciones formativas están centradas en el impacto de las TIC (Tecnologías de la Información y la Comunicación) en el alumnado, contra las 'fake news', aplicaciones de recursos educativos digitales en la alfabetización, evaluación crítica de las fuentes de información y la introducción a la Alfabetización Mediática e Informacional en educación.