C-LM se incorpora "cada vez más" a proyectos de innovación e investigación relacionados con la industria farmacéutica

Inauguración del XXVI Foro de Comunidades Autónomas de Farmaindustria. - A.PEREZ HERRERA/JCCM

TOLEDO 6 Mar. (EUROPA PRESS) -

El consejero de Sanidad, Jesús Fernández, ha participado en la inauguración del XXVI Foro de Comunidades Autónomas de Farmaindustria, que se ha celebrado en Toledo, poniendo en valor que "cada vez más" la región se incorpora "a proyectos de innovación e investigación" relacionados con la industria farmacéutica.

El responsable de las políticas sanitarias en la Sanidad ha querido destacar el aspecto colaborativo como uno de los más importantes de una reunión como esta.

Concretamente, ha puesto el foco en la colaboración entre comunidades autónomas y Farmaindustria, con "lo que pretendemos acercar más salud a las personas a las que tratamos, lo cual, dicho en este ámbito, parece sencillo, pero, precisamente, en colaboración con la industria farmacéutica es como mejor podemos llegar a tratar, a curar y a diagnosticar a las personas".

El segundo aspecto importante para Fernández Sanz "es la palanca que significa la investigación e innovación en este aspecto y, sobre todo, la colaboración público-privada que hay abierta continuamente con el ámbito de la industria farmacéutica desde las comunidades autónomas".

En este sentido, el consejero ha manifestado que desde Castilla-La Mancha tiene "mucho interés", y para vive "un buen momento", en incorporarse "cada vez a más proyectos de innovación e investigación", y esta colaboración está facilitando esta labor, tal y como ha agradecido el consejero.

Finalmente, el tercer aspecto a tener en cuenta, según las palabras del consejero de Sanidad, "es el nivel tecnológico en el que nos estamos desarrollando". El dato parece que es lo más importante, trabajar por resultados, trabajar por valor, devolver el valor que realmente tienen las actividades que se hacen en el día a día "en la colaboración entre la industria y la atención sanitaria en las comunidades autónomas y que esto signifique dar mejor salud".

Todo ello, según Jesús Fernández Sanz, se pretende recoger en el Plan de Salud Horizonte 3.0, "y así está incluido en él". "Hablar de precisión, del dato, de la tecnología, de la inteligencia artificial y la innovación", ha concluido.

Por su parte, Fina Llados, presidenta de Farmaindustria, ha destacado la gran acogida que han tenido en una ciudad como Toledo.