C-LM inicia el expediente para declarar BIC el Convento de los Padres Franciscanos de San Clemente

Publicado: lunes, 9 febrero 2026 13:14
CUENCA 9 Feb. (EUROPA PRESS) -

El Gobierno de Castilla-La Mancha va a publicar este martes, 10 de febrero, la resolución para iniciar el expediente y declarar Bien de Interés Cultural el Convento de los Padres Franciscanos de San Clemente (Cuenca).

Lo ha avanzado hoy el consejero de Educación, Cultura y Deportes, Amador Pastor, quien ha indicado que se da respuesta así a la petición realizada por la Diputación Provincial de Cuenca a través de su presidente, Álvaro Martínez Chana, ya que la institución provincial tiene intención de presentar el proyecto de rehabilitación al programa de ayudas del 2% cultural, ha informado la Junta en nota de prensa.

Amador Pastor ha indicado que esta declaración supondrá asegurar la protección jurídica, la conservación del edificio y garantizar esos valores históricos que este tiene para el municipio de San Clemente y el conjunto de la provincia conquense.

Este edificio, que data de 1503, ha acogido a lo largo de cinco siglos a comunidades franciscanas, carmelitas y a las Esclavas Carmelitas de la Sagrada Familia, en un edificio que además ha sido centro de enseñanza y de formación humanística.

El Convento de los Padres Franciscanos conserva algunos elementos originales con gran valor, como pueden ser el claustro bajo, la sacristía o las bóvedas, tal y como ha indicado el consejero.

Actualmente, Castilla-La Mancha cuenta con un total de 698 bienes incluidos en alguna de las figuras del Catálogo del Patrimonio Cultural de Castilla-La Mancha y desde el año 2015 se han declarado 82 nuevos bienes.

