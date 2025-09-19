C-LM inicia la reelaboración del Reglamento de Caza tras la anulación del anterior por una sentencia del TSJCLM

TOLEDO 19 Sep. (EUROPA PRESS) -

La Consejería de Desarrollo Sostenible de Castilla-La Mancha ha abierto un periodo de información pública sobre el proyecto de decreto por el que se aprueba el Reglamento General de aplicación de la Ley 3/2015, de 5 de marzo, de Caza de Castilla-La Mancha y se da publicidad al acuerdo de inicio del proceso participativo.

Con esta resolución, publicada en el Diario Oficial de Castilla-La Mancha en su edición de este viernes, y recogida por Europa Press, la Junta comienza el proceso de establecimiento de un nuevo Reglamento de Caza, tras la sentencia del Contencioso Administrativo del Tribunal Superior de Justicia de Castilla-La Mancha (TSJCLM) que anula el Reglamento aprobado en marzo de 2022.

En la misma, dictada el 2 de diciembre de 2024, el TSJCLM estima el recurso presentado por la entidad ecologista Acmaden-Ecologistas en Acción de Toledo y declaraba la nulidad del reglamento por la ausencia del informe del Consejo Regional de Caza.

Según indica el anuncio, se someterá a información pública por un plazo de 20 días hábiles, contados a partir del siguiente día hábil, al de la publicación de la resolución en el DOCM, a fin de que cualquier persona interesada, pueda formular las observaciones, sugerencias o alegaciones que estime pertinentes, cuyo texto estará disponible en el tablón de anuncios de la sede electrónica de la Junta.

Las personas interesadas en formular alegaciones al texto que se somete a información pública y proceso participativo, podrá presentarlas a través del Portal de Participación de Castilla-La Mancha.

RENOVACIÓN DEL CONSEJO DE LA CAZA

Asimismo, este viernes la Consejería de Desarrollo Sostenible ha convocado la renovación de vocales de los colectivos representados en el Consejo Regional de Caza.

Según apunta el anuncio publicado en el DOCM, estando próximo a cumplirse el periodo de cuatro años, procede la renovación de las vocalías citadas.

El Consejo será renovado en base al Reglamento General de 1996, alvigente en aquellos aspectos que no contradicen lo dispuesto en la Ley 3/2015, de 5 de marzo, de Caza de Castilla-La Mancha, dada la entrada en vigo de la anulación del de 2022.

El organismo está compuesto por tres representantes de asociaciones de titulares de terrenos cinegéticos de Castilla-La Mancha, dos representantes de asociaciones deportivas de personas cazadoras de la región, una persona que represente a las Organizaciones Profesionales Agrarias y una persona que represente a las asociaciones relacionadas con la defensa de la naturaleza.

Las vocalías serán elegidas, si fuera posible, mediante acuerdo de sus respectivos colectivos, no pudiendo, en ningún caso formar parte del Consejo Regional de Caza personas inhabilitadas para la obtención de licencia de caza. La renovación de cargos se efectuará, como máximo, cada cuatro años, pudiendo ser reelegidas las personas vocales salientes.

Serán seleccionadas, para representar a cada colectivo, las personas candidatas que, cumpliendo los requisitos previstos en este anuncio, obtengan el apoyo de las entidades que acrediten mayor número de personas asociadas total. En el caso de que varias personas candidatas reciban el apoyo del mismo número de asociados o asociadas, la persona que ostente la Presidencia del Consejo Regional de Caza decidirá cuál de ellas es la seleccionada.

Las inscripciones de aspirantes tendrán que realizarse en un plazo de 15 días desde la publicación de la resolución en el DOCM, es decir, a partir del lunes, en el registro de la Consejería de Desarrollo Sostenible o en sus delegaciones, o de forma telemática a través de la sede electrónica de la Junta.

