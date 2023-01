C-LM iniciará un proyecto piloto en pueblos de reto demográfico para rehabilitación de edificios y su puesta en alquiler

TOLEDO, 21 Ene. (EUROPA PRESS) -

Castilla-La Mancha va a poner en marcha un proyecto piloto en pueblos de reto demográfico para la rehabilitación de edificios y su posterior puesta en alquiler que va a contar con una inversión de un millón de euros.

Así lo ha avanzado este sábado en rueda de prensa el consejero de Fomento, Nacho Hernando, que ha destacado que "hemos aprobado un decreto para poner en marcha un proyecto piloto en pueblos de reto demográfico con la finalidad de rehabilitar edificios de propiedad municipal y ponerlos en alquiler. Va a contar con un millón de euros de inversión y está destinado a mantener y fijar población en municipios situados en zonas rurales escasamente pobladas o en riesgo de despoblación".

En este sentido, ha asegurado que lo que se va a conseguir es "aumentar la oferta de alquiler en aquellos municipios donde hemos detectado que hay demandad de alquiler bien por motivos laborales o bien por falta de oferta".

De este programa se beneficiarán siete municipios como son Alcalá del Júcar, Ballesteros de Calatrava, Cardenete, Almodóvar del Pinar, El Recuenco, Peñalén y Los Navalmorales y rehabilitarán un total de once viviendas, ha informado la Junta en un comunicado.

El responsable de Fomento ha explicado que esta nueva iniciativa articula una serie de ayudas dirigidas a la financiación de actuaciones de rehabilitación de viviendas de propiedad municipal en desuso como las antiguas casas del maestro o del médico, sin ningún uso actualmente, con obligación de destinar la vivienda a arrendamiento a personas que fijen su residencia en el municipio, con una renta arrendaticia limitada, máximo de 250 euros.

De esta manera, se incluye una subvención en especie, de tal forma que desde la Consejería de Fomento ejecutará materialmente las obras de rehabilitación de las viviendas; y por otra se otorgará una ayuda destinada a sufragar los costes del mobiliario necesario para el arrendamiento de las viviendas rehabilitadas.

Cada ayuntamiento es el encargado de arrendar la vivienda con unas condiciones como son un plazo de carencia del pago de la renta de seis meses; el empadronamiento tendrá que ser de no más de tres meses antes de la formalización del contrato, o tener la residencia en el municipio durante los cinco años anteriores a la firma del contrato; y la renta del alquiler no puede ser superior a los 250 euros.

OTRAS AYUDAS A LA VIVIENDA

Asimismo, Nacho Hernando ha avanzado que próximamente se van a convocar dos nuevas ayudas como son las ayudas al alquiler para personas especialmente vulnerables por un importe de un millón de euros que constituye un programa novedoso dentro del Plan de Vivienda y tiene la finalidad de ofrecer una solución habitacional inmediata a las personas especialmente vulnerables como pueden ser víctimas de violencia de género, víctimas de trata con fines de explotación sexual, víctimas de violencia sexual, a las personas objeto de desahucio de su vivienda habitual o personas sin hogar y a otras personas especialmente vulnerables.

Por otro lado, habrá ayudas dirigidas al incremento del parque público de viviendas destinadas a entidades locales y entidades sin ánimo de lucro por importe de 2,3 millones para ampliar la oferta de viviendas en alquiler social y/o a precio asequible.

CONVENIO CON LA COMUNIDAD DE MADRID

Por otra parte, Hernando se ha referido al acuerdo con la Comunidad de Madrid en materia de movilidad que el PP ha asegurado que tenía cerrado para incluir a Talavera de la Reina en el descuento del abono transporte. En este sentido, ha invitado al partido de la oposición a que "si han alcanzado un acuerdo, que digan qué acuerdo es; porque --ha asegurado-- lo financio al 100 por cien, y no tenemos que someter a nadie a chantaje electoral de que eso se ponga en marcha, una vez que pasen las elecciones, tal y como planteaba Paco Núñez".

"Si no es chantaje electoral --ha afirmado--, lo que es directamente es una mentira y no tienen ningún acuerdo y no lo van a alcanzar, porque hemos ofrecido financiar ese acuerdo al 100 por cien y, a día de hoy, no hemos llegado a un acuerdo con la Comunidad de Madrid".

Asimismo, el consejero de Fomento ha retado a Núñez "a que ponga a disposición del conjunto de la ciudadanía este acuerdo y que lo haga público, para saber los detalles concretos, en qué fechas se firmó, con quién lo ha firmado y en calidad de qué lo han firmado ambas partes" y se ha comprometido, si esto se produce, "a financiarlo al 100 por cien".

Pero si por el contrario, ha asegurado, "no puede producir ese acuerdo en los próximos días, será que ese acuerdo es mentira y lo que ha hecho es mentir a todos los talaveranos y talaveranas, que junto con nosotros estamos peleando para que eso sea una realidad a través de los cauces oficiales como es la Comisión de Seguimiento del Convenio de Transportes de la Comunidad de Madrid", ha concluido.