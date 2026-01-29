C-LM integra todos sus recursos contra la violencia sexual en la nueva Red Amparo

Presentación de la Red Amparo de la Junta de Comunidades de Castilla-La Mancha. - DAVID ESTEBAN GONZALEZ/JCCM

TOLEDO, 29 Ene. (EUROPA PRESS) -

El Gobierno de Castilla-La Mancha ha presentado este jueves la nueva Red Amparo. Una entidad que a partir de ahora englobará la totalidad de los recursos autonómicos destinados a la lucha contra la violencia sexual.

Durante la rueda de prensa de presentación, la consejera de Igualdad de Castilla-La Mancha, Sara Simón, ha señalado que la creación de la Red irá acompañada de "una profunda estrategia de sensibilización y de prevención en todos los ámbitos de la sociedad".

La Red Amparo incluye "los cinco centros de atención a mujeres víctimas de la violencia sexual, que ya han atendido o están atendiendo a cerca de 270 mujeres" que "pasarán a denominarse Centros Amparo", junto a "los dos puntos móviles" que recorrerán distintos municipios de la región.

Además, Simón ha avanzado que "todas las unidades de igualdad de género que están en cada una de las consejerías van a estar implicadas en la gestión de esta red desde el minuto uno".

Junto a la conformación de la Red, la consejera ha trasladado el plan de acción de la Junta destinado en poner a disposición los recursos autonómicos y que "la población sepa cómo actuar frente a las violencias sexuales, para avanzar en prevención, para luchar contra cualquier tipo de complicidad social, ya sea activa o pasiva".

Junto a la puesta en conocimiento de la población y la visibilización de los recursos, la Red pondrá "en marcha estrategias de prevención y de sensibilización dirigidas a la población en general, con atención especial a las personas jóvenes y a la interacción con los centros educativos, con espacios multitudinarios y con la atención móvil a través de los autobuses".

Junto a la sensibilización e información, la Red también será la encargada de "seguir desarrollando y perfeccionando los protocolos de coordinación de los cinco Centros de Atención Integral".

Finalmente, facilitar la accesibilidad de los recursos con la puesta a disposición de una línea telefónica de atención, a través del 900 10 01 14, así como un portal web.