C-LM intervendrá la próxima semana en Bruselas en el evento de alto nivel sobre el Futuro de la PAC

El vicepresidente segundo del Gobierno regional, José Manuel Caballero, ha participado en el Foro 'Agricultura, economía y cultura para transformar el territorio' organizado por El Español. - JCCM

CIUDAD REAL 9 Nov. (EUROPA PRESS) -

El Gobierno de Castilla-La Mancha intervendrá la próxima semana en Bruselas en el evento de alto nivel sobre el Futuro de la PAC. Así lo ha confirmado el vicepresidente segundo del Ejecutivo autonómico, José Manuel Caballero, desde el Foro 'Agricultura, economía y cultura para transformar el territorio' organizado por El Español en la cooperativa 'Virgen de las Viñas', ante representantes del sector agroalimentario de Castilla-La Mancha.

Desde allí, y junto al consejero de Agricultura, Ganadería y Desarrollo Rural, Julián Martínez Lizán; y a la directora general de Asuntos Europeos, Nazareth Rodrigo; José Manuel Caballero ha defendido la reivindicación del Gobierno regional para lograr una financiación suficiente para la Política Agraria Común, ha informado la Junta en nota de prensa.

Asimismo, ha puesto el acento en el acuerdo parcial alcanzado a finales de octubre por los ministros de Agricultura de la Unión Europea, que supone un avance en la definición de la Política Agraria Común (PAC) 2028-2034.

"Como ya ha expresado el consejero de Agricultura, desde el Gobierno de Castilla-La Mancha valoramos el acuerdo alcanzado por los 27 Estados miembros de la Unión Europea, destacando la unanimidad del pacto, pero defendiendo una PAC fuerte con autonomía financiera y regulatoria frente a posibles recortes o su dilución en fondos únicos", ha expresado el vicepresidente segundo, que ha añadido que, "en este sentido, el foro de alto nivel en el que participaré la próxima semana en Bruselas servirá para volver a poner sobre la mesa nuestras reivindicaciones como región agroalimentaria".

Por otro lado, Caballero ha señalado que la Junta de Castilla-La Mancha valora positivamente la prórroga del PEAG alcanzada para garantizar el agua hasta 2030, mientras se avanza hacia un nuevo acuerdo. El vicepresidente segundo ha recordado que el Gobierno de Castilla-La Mancha ha sido la única administración que ha trabajado y ha presentado alegaciones a los planes hidrológicos de cuenca.

ALTERNATIVAS A LOS USUARIOS DE LA ALTA VELOCIDAD

El vicepresidente segundo ha confirmado que, el pasado viernes, el Gobierno de Castilla-La Mancha se dirigió por carta al Ministerio de Trabajo para pedir que se garantice la protección laboral de los trabajadores afectados por la interrupción temporal de la Alta Velocidad.

"El objetivo es solicitar que estudie la aplicación de medidas laborales excepcionales similares a las que se pusieron en marcha con motivo de la DANA de Valencia", ha señalado.

"Hemos planteado que se contemple la posibilidad de facilitar el teletrabajo, cuando las características del puesto lo permitan, y que se estudie el reconocimiento de este derecho para los trabajadores afectados por la interrupción ferroviaria", ha explicado José Manuel Caballero, que también ha recodado que esto ya se reguló en aquel momento a través de un Real Decreto, como medida extraordinaria, por el que el trabajo pasaba a ser prioritario y, en determinadas circunstancias, un derecho exigible por el trabajador.

Por otro lado, José Manuel Caballero ha solicitado que se valore la aplicación de permisos retribuidos para aquellos trabajadores cuya actividad requiere necesariamente su presencia física en el puesto de trabajo y que se encuentran con dificultades para desplazarse hasta él.

Ha explicado que, también durante la DANA de Valencia, el Gobierno de España aprobó a través de un Real Decreto permisos retribuidos extraordinarios ante la imposibilidad de acudir al trabajo para que los trabajadores pudieran ausentarse de su puesto de trabajo sin perder su salario y sin tener que recuperar posteriormente las horas no trabajadas.

En materia de movilidad, el vicepresidente segundo ha explicado que el Gobierno regional ha trasladado a la dirección de Renfe una propuesta para habilitar, de manera excepcional y temporal, un servicio de autobuses desde Puertollano y Ciudad Real hasta la estación ferroviaria de Toledo, desde donde los viajeros podrían continuar su desplazamiento hasta Madrid en tren Avant, con un ahorro estimado de media hora en el viaje de ida y otros 30 minutos en el de vuelta.

Finalmente, José Manuel Caballero ha señalado que el Gobierno de Castilla-La Mancha ha solicitado que se garantice la movilidad alternativa en las mejores condiciones posibles dentro de las circunstancias.

Además, ha confirmado que el Gobierno regional tiene constancia de que "en cuanto sea posible se procederán a realizar las actuaciones necesarias para la reanudación del servicio de Alta Velocidad, pero mientras hay que dar soluciones alternativas y protección a los afectados, especialmente a los trabajadores".