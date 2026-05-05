C-LM invierte 3,5 millones de euros en renovar el abastecimiento de Torrenueva y Castellar de Santiago

La portavoz regional, Esther Padilla, hablando del acuerdo. - DAVID ESTEBAN GONZALEZ/JCCM

TOLEDO, 5 May. (EUROPA PRESS) -

El Gobierno de Castilla-La Mancha mejorará la red de abastecimiento de agua de dos localidades ciudadrealeñas, Torrenueva y Castellar de Santiago.

Así lo ha acordado en su última reunión el Consejo de Gobierno, al aprobar una inversión de 3,5 millones de euros para renovar esas tuberías y mejorar el servicio a más de 4.500 habitantes, ha informado la Junta en nota de prensa.

"Una correcta gestión del agua y del abastecimiento es vital para una tierra como la nuestra, que significa 'la seca'", ha señalado la portavoz del Gobierno, Esther Padilla, quien ha reiterado que desde que llegó al gobierno, "el Ejecutivo del presidente García-Page facilita a los municipios de la región y, sobre todo, a los más pequeños, mejorar sus infraestructuras hidráulicas y sus redes de abastecimiento".

Padilla ha anunciado, además, que una vez que se renueven esas tuberías se integrarán en el Sistema de Abastecimiento 'Campo de Montiel', un sistema que gestiona actualmente el organismo Infraestructuras del Agua de Castilla-La Mancha. "Esta inversión en infraestructuras hidráulicas, como cada una de las que aprobamos, están pensadas no solo para resolver el presente, sino para asegurar el suministro a medio y largo plazo", ha insistido.

En su opinión, "no se trata solo de una obra hidráulica: es una inversión en calidad de vida, seguridad y tranquilidad para los vecinos".

Según ha informado la Junta en un comunicado, el proyecto consiste en la renovación de 17,5 kilómetros de tuberías, unas obras que ejecutará Infraestructuras del Agua de Castilla-La Mancha. Actualmente, este organismo autónomo gestiona el Sistema de Abastecimiento 'Campo de Montiel', que toma el agua del embalse de La Cabezuela, al que no pertenecían los municipios de Torrenueva y Castellar de Santiago, aunque sí se les suministraba agua bruta hasta la ETAP de Torrenueva, que luego ellos trataban.

Las actuaciones se han planteado en dos lotes e incorporan bombeos, telecontrol y automatización para garantizar un suministro más fiable y eficiente. El primer lote contempla la tubería de impulsión entre Torrenueva y Castellar de Santiago y el segundo el tramo entre la ETAP del embalse y Castellar de Santiago.

La previsión es que las obras puedan comenzar a finales de año y de manera simultánea. Ambos plazos incluyen la ejecución de las obras, las pruebas y la puesta en marcha.

La consejera Portavoz ha indicado que esta actuación se enmarca en una estrategia de apoyo al desarrollo y a la igualdad territorial, así como para garantizar agua en cantidad y calidad, una cuestión de igualdad y de justicia con el medio rural. "Como venimos diciendo desde que llegamos al Gobierno, apostar por el agua es apostar por el futuro, el desarrollo y la fijación de población en estos municipios", ha señalado.