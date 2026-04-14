C-LM invita a vivir la primavera en la naturaleza con más de 40 actividades gratuitas del programa 'Vive Tu Espacio'

Actividad del programa ambiental. - JCCM

TOLEDO 14 Abr. (EUROPA PRESS) -

El Gobierno de Castilla-La Mancha, a través de la Consejería de Desarrollo Sostenible, ha puesto en marcha una nueva edición del programa 'Vive Tu Espacio', que propone más de 40 actividades gratuitas durante los meses de abril, mayo y junio en los parques naturales y otros espacios protegidos de la región.

'Vive Tu Espacio' es un programa de sensibilización e interpretación ambiental que acerca a la ciudadanía y a la población local el patrimonio natural de Castilla-La Mancha, fomentando su conocimiento, el respeto por la biodiversidad y un disfrute sostenible de estos enclaves singulares, siempre de la mano de personal especializado", ha explicado la consejera de Desarrollo Sostenible, Mercedes Gómez, según ha trasladado la Junta por nota de prensa.

Además, ha destacado que "la primavera nos ofrece una oportunidad única para conocer nuestros espacios naturales desde otra mirada, aprendiendo a valorarlos y disfrutarlos de forma responsable". Así ha animado a la ciudadanía a participar y solicitar estas actividades gratuitas.

UN PROGRAMA QUE RECORRE LA REGIÓN MES A MES

Durante el mes de abril, en el Parque Natural de las Lagunas de Ruidera, por ejemplo, se celebran rutas interpretativas para descubrir los valores ecológicos del humedal y observar la avifauna asociada al agua. En la provincia de Toledo, el programa se traslada a espacios protegidos de la Red Natura 2000, donde se realizan itinerarios guiados centrados en los ecosistemas de ribera y la biodiversidad primaveral.

En mayo, en el Parque Natural del Alto Tajo, se programan rutas para interpretar la geología y los cañones fluviales, mientras que en el Parque Natural de la Serranía de Cuenca se desarrollan actividades de fotografía de naturaleza y talleres para aprender a identificar flora y fauna. En Albacete, además de los parques naturales, se incluyen rutas guiadas en otros espacios protegidos de la provincia, poniendo el acento en la relación entre paisaje, conservación y uso tradicional del territorio.

DÍA MUNDIAL DEL MEDIO AMBIENTE

Ya en junio habrá actividades especiales vinculadas al Día Mundial del Medio Ambiente, que se celebra el 5 de junio. En el Parque Natural del Barranco del Río Dulce, en Guadalajara, se organizan itinerarios interpretativos para conocer la fauna y los ecosistemas del entorno, mientras que en el Parque Natural de los Calares del Mundo y de la Sima, en Albacete, se realizan rutas divulgativas centradas en la espectacularidad del paisaje kárstico.

En Ciudad Real, el programa llega al Parque Natural del Valle de Alcudia y Sierra Madrona, con actividades que combinan senderismo interpretativo y sensibilización ambiental en uno de los enclaves de mayor biodiversidad de la región. Y en la Sierra Norte de Guadalajara se desarrollará una actividad de interpretación ambiental que combina una ruta guiada con acciones de sensibilización sobre la conservación de los ecosistemas forestales y la lucha contra el cambio climático.

CENTROS DE RECEPCIÓN ABIERTOS Y UN PROGRAMA ESPECÍFICO PARA ESCOLARES

Las actividades en el medio natural se complementan con visitas guiadas a los Centros de Recepción de Visitantes, abiertos desde Semana Santa, y continuarán hasta finales de año. Estas visitas permiten profundizar en el conocimiento de cada espacio a través de monitores y guías especializados.

De forma paralela, la Consejería desarrolla el programa 'Explora tu Espacio', dirigido a centros educativos, asociaciones y otras entidades, con visitas específicas los jueves y viernes. Estas visitas, también gratuitas, incluyen recorridos interpretativos y actividades de educación ambiental en el interior de los centros y cuentan, este año, con el apoyo de una ayuda desde la de la Junta de Comunidades para cubrir los gastos de desplazamiento.

Las reservas para actividades escolares y colectivas pueden realizarse a través del correo actividades.ci@geacam.com y toda la información del programa 'Vive Tu Espacio' está disponible en el enlace: https://medionatural.castillalamancha.es/actualidad/programa....