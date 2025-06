C-LM lamenta que la Conferencia Sectorial no aborde una mayor financiación para el reparto de menores

TOLEDO 27 Jun. (EUROPA PRESS) -

La consejera de Bienestar Social de Castilla-La Mancha, Bárbara García Torijano, ha lamentado que la Conferencia Sectorial de Infancia y Adolescencia celebrada este viernes a instancias de la ministra de Juventud, Sira Rego, no ha ya abordado un incremento de la financiación planteada por el Gobierno de España para el reparto de menores, advirtiendo que los 100 millones de euros propuestos "no son suficientes".

"Si te pones a echar las cuentas que cuestan las plazas para los niños y niñas y que por otra parte ya el ministerio venía financiando en los anteriores planes de contingencia de otros años, son alrededor de 250 millones de euros los que hacen falta para atender esta crisis", ha atendido García Torijano en atención a los medios tras la celebración de la Conferencia.

"Con 100 millones de euros se llega hasta donde se llega", ha señalado la titular regional de Bienestar Social, añadiendo que "no se llega a resolver el problema en su totalidad" y que "lo que se hace es trasladar un problema de una comunidad autónoma, en este caso puede ser de Canarias, al resto de comunidades autónomas".

La titular de Bienestar Social ha advertido que desde Castilla-La Mancha se habían realizado aportaciones al decreto, "donde principalmente hablamos de la financiación, de la importancia de financiar estos recursos para que se puedan hacer los traslados de los niños y niñas no acompañados".

"Entendemos que hay una situación de crisis migratoria en la que tenemos que dar respuesta", ha señalado la consejera, apuntando a que la responsabilidad debería ser asumida a un nivel comunitario, más allá de las comunidades autónomas y el Gobierno de España, "pero esa respuesta tiene que venir avalada con toda la financiación necesaria para poder dar servicio y para poder dar calidad a estos niños y niñas".

García Torijano ha defendido que "el presupuesto no es del Gobierno de España, no es de las comunidades autónomas, el presupuesto es para y por los niños y para sus atenciones y para sus cuidados". En este sentido, ha subrayado que el desplazamiento de niños desde Canarias, Ceuta y Melilla debe ir acompañado de financiación para "no perjudicar, no debilitar nuestro sistema de protección en nuestra comunidad autónoma".

La consejera de Bienestar Social ha señalado que la ministra les ha trasladado que el traslado de menores comenzará "en verano", señalando que desde Castilla-La Mancha se valora que "se tiene que convocar en la primera quincena de julio otra conferencia sectorial donde se acuerden y se pacten los criterios de reparto y también la financiación que parece ser que ha dejado abierta".

Por otra parte, García Torijano ha señalado que durante la Conferencia se ha votado "la propuesta del reparto para Canarias, Baleares, Ceuta y Melilla", con el voto a favor de Castilla-La Mancha ya que "son comunidades autónomas que están en una situación delicada, que tienen que tener esa parte de financiación, igual que lo solicitamos para Castilla-La Mancha".