C-LM lamenta que no se vayan a cambiar las reglas de explotación pero advierte que sus demandas seguirán adelante

La portavoz del Gobieron regional, Esther Padilla - A.PEREZ HERRERA

TOLEDO 7 Oct. (EUROPA PRESS) -

El Gobierno de Castilla-La Mancha ha lamentado que asuntos como la modificación de las reglas de explotación del Trasvase Tajo-Segura se vayan "a quedar fuera" tras el anuncio del adelanto electoral, aunque ha advertido que su demanda por el incumpliendo de la planificación hidrológica seguirá ante el Ejecutivo que se conforme tras las elecciones del próximo 29 de noviembre.

Así lo ha indicado a preguntas de los medios, en la rueda de prensa para tratar los asuntos aprobados en el Consejo de Gobierno, la consejera portavoz, Esther Padilla, que ha manifestado que ha habido tiempo suficiente para poder hacerlo pero que el Gobierno "no lo ha hecho precisamente porque no podía hacerlo del todo".

"Cuando se está midiendo cada voto en una comunidad autónoma, no solo en el Parlamento, no se tiene la fuerza suficiente para afrontar un compromiso que se había adquirido, y esto se queda fuera", ha apuntado Padilla, que ha añadido que es un asunto que no se puede hacer tampoco estando en funciones, ni aprobarlo la Diputación Permanente, "porque no hay tiempo material".

Ha detallado que el parón con las reglas de explotación supone que ni siquiera se haya avanzado en la consulta pública, ni se haya elevado al Consejo Nacional del Agua y ni haya pasado por el Consejo de Ministros. "No se ha hecho por supuesto un proyecto de ley, que nosotros consideramos que tenía que ser necesario para la modificación de estas reglas".

"No hay tiempo material, la legislatura ha terminado y Castilla-La Mancha se queda sin la modificación de esas reglas de explotación", ha afirmado, para recordar que el Gobierno castellanomanchego también ha presentado una demanda por incumplimiento de la planificación hidrológica.

Demanda que, según ha señalado, va a seguir adelante y no se acaba con la legislatura. "La hemos presentado ante este Gobierno y seguirá ante el Gobierno que salga después del 29 de noviembre".

Respecto a la financiación autonómica, Padilla ha apuntado que como no se ha modificado lo que perjudicaba a Castilla-La Mancha, "está bien que no haya salido adelante", recordando que su propuesta pasaba por que el cambio se redactara y se negociara para garantizar el principio de igualdad entre todos los españoles.

Sobre el adelanto electoral, la consejera ha recordado que el Gobierno regional consideraba que era "imprescindible" que los ciudadanos pudieran opinar primero sobre la política nacional y después valorar la gestión de alcaldes, alcaldesas y presidentes autonómicos.

"El valor del voto es muy importante en una democracia y no solo se trata de que se pueda votar, sino que se pueda votar con todas las garantías. Y lo más democrático es saber y tener muy claro en cada proceso qué se está votando. Y nosotros consideramos que para que eso se produzca realmente con todas las garantías era necesario ese adelanto electoral", ha concluido.