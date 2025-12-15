C-LM lanza una nueva edición del programa contra la soledad no deseada 'Navidad en compañía. Ningún mayor solo'

Programa contra la soledad no deseada 'Navidad en compañía. Ningún mayor solo'. - JCCM

El Gobierno de Castilla-La Mancha lanza una nueva edición del programa contra la soledad no deseada 'Navidad en compañía. Ningún mayor solo", que ha sido presentada este lunes por el vicepresidente segundo del Gobierno regional, José Manuel Caballero; la consejera de Bienestar Social, Bárbara García Torijano; y la presidenta de Acescam, Eva María Parra de la Torre.

Desde la residencia de mayores 'Nuestra Señora del Carmen' de Socuéllamos, Caballero y García Torijano han explicado que se trata de un programa en el que se combate la soledad no deseada en residencias de ACESCAM o con acompañamiento en el domicilio. Está dirigido a mayores de 60 años, matrimonios y personas en situación de soledad o vulnerabilidad. En la pasada edición se benefició a 231 personas entre atención residencial y domiciliaria, ha informado la Junta en nota de prensa.

La consejera de Bienestar Social ha señalado que se trata de "un programa importante y significativo tanto para Acescam como para el Gobierno de Castilla-La Mancha, porque viene a reflejar el objetivo principal que tenemos en las políticas sociales que queremos destinar especialmente a las personas mayores". Ha explicado que dicho objetivo es "el acompañamiento, los cuidados, el apoyo y, sobre todo, no permitir que ninguna persona sienta esa soledad no deseada".

Asimismo, ha recordado que "durante toda esta legislatura estamos trabajando de una manera incansable con una gran estrategia que llevamos a cabo por parte del Gobierno regional y con muchísimas actividades y programas que vienen a fortalecerla y a reforzar esta estrategia". En cuanto a este programa de 'Navidad en compañía. Ningún mayor solo", se puede solicitar información en info@acescam.org o en el teléfono 926501069.

AUMENTO DEL PRESUPUESTO

El vicepresidente segundo del Gobierno de Castilla-La Mancha ha reafirmado el compromiso del Ejecutivo del presidente García-Page con la atención integral a las personas mayores. En este sentido, ha remarcado que para el 2026 se contempla un aumento del presupuesto en esta materia hasta alcanzar prácticamente los 370 millones de euros.

"El objetivo es seguir siendo una región de referencia en la atención y cuidado a nuestras personas mayores", ha señalado, para recordad que gracias a las políticas desarrolladas por el Gobierno regional en atención a los mayores, reafirma a la región como la segunda comunidad autónoma del territorio nacional en residencias para personas mayores, con un índice de cobertura del 6,42 por ciento frente al 3,95 por ciento de la media nacional, y la primera en número de recursos y de plazas en el caso de las viviendas de mayores.

Caballero ha destacado que esta política además se aborda garantizando la prestación de los servicios a las personas mayores en el medio rural. "Tenemos un compromiso en la atención a mayores con la Ley de Despoblación con el que garantizamos los cuidados a menos de 40 kilómetros para que toda persona mayor disponga de un recurso residencial viva donde viva", ha incidido.

El vicepresidente segundo ha remarcado que Castilla-La Mancha sumará 440 plazas en residencias de mayores en los próximos meses con la apertura de cinco nuevos recursos. Será en los centros de Elche de la Sierra, Chinchilla, Campillo de Altobuey, Munera y San Lorenzo de la Parrilla, proyectos que serán inaugurados en los primeros meses de 2026.

Asimismo, ha confirmado que "estamos en construcción ya muy avanzada también de otra residencia en Pozuelo de Calatrava, aquí en la provincia de Ciudad Real, y que muy pronto además se vaya a lanzar el proyecto de una nueva residencia en Fuente El Fresno".

En este sentido, ha subrayado que "este es un compromiso que no solo no se frena, sino que cada vez adquiere mayor velocidad y que, sin duda, va a suponer que cuando lleguemos al año 2027 y tengamos que rendir cuentas ante la ciudadanía podamos decir que hemos cumplido en gran medida, si no en su totalidad, e incluso más, los compromisos que adquirimos con la ciudadanía".

Finalmente, Caballero ha recordado que Castilla-La Mancha se sitúa actualmente como la comunidad autónoma que mejor gestiona la dependencia, según el Observatorio estatal, con una nota de 8,3 sobre 10. "El buen trabajo en esta materia nos lleva a poder confirmar que esta legislatura se alcanzarán las 120.000 prestaciones, cumpliendo el objetivo marcado por el presidente García-Page", ha concluido.