C-LM lidera la creación de empresas en marzo, al registrar un aumento del 70,6% respecto al 2025

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TOLEDO 13 May. (EUROPA PRESS) -

La creación de nuevas empresas en Castilla-La Mancha subió un 70,6% en marzo en tasa interanual con un total 459 sociedades mercantiles constituidas, en un mes en el que las empresas disueltas fueron 60, un 9,1% menos, según los datos difundidos este martes por el Instituto Nacional de Estadística (INE). Se trata del mejor dato de constitución de empresas en un mes de marzo en la región de la serie histórica.

Con el ascenso de marzo, la creación de empresas en la comunidad encadena siete meses consecutivos de crecimiento interanual.

Para la constitución de las 459 empresas creadas el pasado mes de marzo se suscribieron algo más de 22,61 millones de euros, lo que supone un 268,58% más que en el mismo mes de hace un año .

De las 60 empresas que echaron el cierre el pasado mes de marzo en Castilla-La Mancha, 49 lo hicieron voluntariamente; 9 por fusión con otras sociedades y las otras 2 restantes por otras causas.

La creación de empresas aumentó en todas las comunidades respecto al mismo mes del año anterior con Castilla-La Mancha (70,63%), Extremadura (53,98%) y Cataluña (49,03%) a la cabeza, mientras que en el lado contrario se situaron Baleares (3,05%) Navarra (4,76%) y Aragón (10,99%).

En cuanto a la disolución de empresas, Extremadura (56,52%), Canarias (56,34%) y Castilla y León (43,37%) fueron las comunidades que más empresas destruyeron en tasa interanual, mientras que Navarra, Murcia y Cantabria las que menos, con retrocesos de un 50%, 45,95% y un 18,52%, respectivamente.

Por su parte, el número de sociedades mercantiles que ampliaron capital subió un 37,9% en Castilla - La Mancha en marzo, hasta las 91 empresas. El capital suscrito en dichas ampliaciones alcanzó los 16,58 millones de euros, cifra un 3,3% superior a la de marzo del año anterior.