C-LM mantiene a disposición del Gobierno andaluz todas las camas hospitalarias de la región

Coordinación de los equipos emergencias en el Polideportivo de Adamuz para socorrer a los heridos y fallecidos en el descarrilamiento de dos trenes de alta velocidad en el término municipal, a 19 de enero de 2026 en Adamuz (Córdoba, España). - Francisco J. Olmo - Europa Press

TOLEDO 19 Ene. (EUROPA PRESS) -

El Gobierno de Castilla-La Mancha, por boca de la consejera de Igualdad, Sara Simón, ha vuelto a ofrecer al Gobierno andaluz todas las camas hospitalarias y los puestos de UCI que fuesen necesarios tras el grave accidente ferroviario de Adamuz (Córdoba), que deja de momento .

Así lo indicado la titular regional de Igualdad en una entrevista en Radio Castilla-La Mancha que recoge Europa Press, en la que ha indicado que, de momento, el Ejecutivo de la comunidad vecina no ha trasladado la necesidad de usar esos medios.

Dicho esto, ha indicado que este pasado domingo, y en colaboración con Renfe, el Ejecutivo regional habilitó medios para trasladar a personas que estaban en la estación de Ciudad Real, que se dirigían a Sevilla o a Málaga, y que no pudieron hacerlo como tenían previsto pues el tráfico de trenes quedó suspendido tras el siniestro.

"Vamos a seguir colaborando en lo que así no se puedan necesitar", ha insistido Simón, que ha añadido que, de momento, el Gobierno castellanomanchego no tiene constancia de que entre los heridos o fallecidos que deja el accidente haya alguna persona de la región.

La titular regional de Igualdad se ha mostrado "consternada" por lo trágico de este accidente, mostrando su solidaridad con todas las familias de las personas afectadas.