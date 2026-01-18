Page ofrece los "recursos que sean necesarios desde C-LM" para atender al descarrilamiento en Adamuz (Córdoba)

Pantalla informativa en la estación Madrid-Puerta de Atocha-Almudena Grandes, a 18 de enero de 2026, en Madrid (España) - Carlos Luján - Europa Press

CIUDAD REAL 18 Ene. (EUROPA PRESS) -

El presidente de Castilla-La Mancha, Emiliano García-Page, ha asegurado estar siguiendo "con atención y enorme preocupación las informaciones que llegan sobre el terrible accidente de trenes en Adamuz", que hasta la fecha se salda con una decena de fallecidos y múltiples heridos.

Ha aprovechado su perfil en la red social X para ofrecer la ayuda de su administración. "Quiero mostrar mi solidaridad y ofrecer los recursos que sean necesarios desde Castilla-La Mancha", ha asegurado en un mensaje recogido por Europa Press.