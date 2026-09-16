C-LM mira a Madrid por "incumplir" con su sistema de depuración y verter al Tajo bacterias fecales

Archivo - Río Tajo a su paso por Toledo - PLATAFORMA DE TOLEDO EN DEFENSA DEL TAJO/EP

TOLEDO 16 Sep. (EUROPA PRESS) -

La consejera de Desarrollo Sostenible, Mercedes Gómez, ha acusado a la Comunidad de Madrid de incumplir con su sistema de depuración de aguas, una situación que esta provocando que en el río Tajo a su paso por Toledo haya más bacterias fecales.

De este modo ha reaccionado la titular regional de Desarrollo Sostenible después de que la Cátedra del Tajo UCLM-Soliss haya impulsado un Trabajo de Fin de Grado, dirigido por dos de sus investigadores, cuyos resultados muestran una población de bacterias fecales (Escherichia coli y enterococos) hasta 40 veces superior a la que sería permitida para el baño en las muestras de invierno.

"Esta situación se mantiene en el tiempo para nuestra desgracia. Hay que tener en cuenta que esto viene motivado fundamentalmente por un lado por la situación de incumplimientos del sistema de depuración de Madrid, que es una gran urbe, y no está cumpliendo parámetros de nitrógeno y de fósforo", ha dicho la consejera en Toledo, donde ha presentado la 'Guía práctica de desarrollo de Eventos Sostenibles'.

Según Gómez, ese incumplimiento conlleva que, en muchas ocasiones, se puedan dar situaciones que permita el crecimiento de bacterias patógenas dentro de las aguas del propio río, "que evidentemente merman su calidad".

"Si hay también restos fecales es porque realmente de algunas depuradoras se estará vertiendo de forma directa al río sin ningún tipo de tratamiento", ha advertido.

Por contra, ha asegurado, el Gobierno de Castilla-La Mancha hace una revisión "exhaustiva" de todas las depuradoras de la provincia de Toledo, fundamentalmente, que es donde se ha realizado el estudio, "precisamente para que esos hechos no sucedan".

"No nos consta que en estos momentos exista ese riesgo por parte de ningún vertido incontrolado de depuradoras de la provincia de Toledo".

Dicho esto, ha aprovechado para reparar en la importancia de que haya "suficiente agua en el río para poder diluir aquellas sustancias contaminantes que pueda haber".

"En este caso, no puede haber agua suficiente en el río, porque está hiperregulado y eso impide que corra de forma natural.

Lo que tenemos es algo que llaman caudal ecológico, pero ya hemos visto este verano, cumpliéndose con las cantidades que dice la norma sobre caudal ecológico, el cauce del río estaba seco. Luego, ¿eso es un caudal ecológico o es un caudal artificial?".

"Es una situación realmente triste, porque un río tan magnífico como el Tajo y en el que nos asomamos muchos ciudadanos todos los días es una cloaca", ha lamentado.