C-LM modificará la normativa de deportistas de alto rendimiento para extender reconocimiento a entrenadores y árbitros

Campeonato Autonómico de Ajedrez de Almagro. - JCCM

CIUDAD REAL, 2 May. (EUROPA PRESS) -

El Gobierno de Castilla-La Mancha va a impulsar una modificación de la normativa de deportistas de alto rendimiento para extender este reconocimiento a entrenadores y árbitros.

Así lo ha avanzado este sábado la viceconsejera de Cultura y Deportes, Carmen Teresa Olmedo, durante su asistencia al Campeonato Autonómico de Ajedrez, que ha tenido lugar en la localidad de Almagro (Ciudad Real).

Carmen Teresa Olmedo ha dicho que "con estas modificaciones venimos a atender una demanda que nos venían planteando tanto entrenadores como árbitros de la región y ha recordado que, actualmente, Castilla-La Mancha cuenta con 748 deportistas certificados.

En este sentido, la viceconsejera de Cultura y Deportes ha indicado que este año han sido casi 200 los deportistas de la región que han entrado en la categoría de Alto Rendimiento tras la resolución publicada hace unas semanas, ha informado la Junta en un comunicado.

El Campeonato Autonómico de Ajedrez se ha disputado en las categorías Infantil y Cadete y ha contado con la participación de 16 participantes por categoría tanto en masculino como en femenino.

Esta actividad forma parte del programa Somos Deporte 3-18 que desde el año 2015 ha crecido en más de un 45 por ciento de participación.