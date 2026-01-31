C-LM moviliza 84 millones para subvencionar 10.633 vehículos eléctricos y 6.445 puntos de recarga con el Moves III

Visita al almacén logístico de la empresa Aqualia en Valdepeñas. - JCCM

El Gobierno de Castilla-La Mancha, a través de la Consejería de Desarrollo Sostenible, ha movilizado 84 millones de euros "que van a permitir subvencionar la adquisición de 10.633 vehículos eléctricos y la instalación de 6.445 puntos de recarga en toda la región".

Así ha informado el director general de Transición Energética, Alipio García, durante su visita al almacén logístico de la empresa Aqualia en Valdepeñas, donde ha conocido las actuaciones de movilidad eléctrica que está llevando a cabo esta empresa, y ha explicado que las ayudas cuyo plazo de solicitud expiró el pasado 31 de diciembre tras una segunda ampliación, proceden del programa de movilidad sostenible Moves III, y están incluidas en el Plan de Recuperación, Transformación y Resiliencia Europeo.

Al respecto, ha puesto en valor el gran trabajo que se está llevando a cabo desde la comunidad autónoma, que es la responsable de la tramitación de las ayudas, "puesto que, pese al gran volumen de ayudas solicitadas, ya hemos abonado cerca del 50 por ciento de las mismas, y nos marcamos como objetivo, que todos los solicitantes puedan recibir los importes subvencionados a lo largo de este recién estrenado 2026".

Según ha recalcado, "este tipo de ayudas se han convertido en un elemento fundamental y clave puesto que el sector del transporte es uno de los grandes emisores de Co2, y contribuir mediante incentivos a favorecer que particulares, empresas y administraciones puedan sustituir sus vehículos antiguos y contaminantes, así como instalar estaciones de recarga eléctrica, ayuda a descarbonizar y reducir emisiones, uno de los objetivos que incluimos en nuestro Plan Estratégico de Desarrollo Energético, y que como estamos viendo durante su revisión, ya está dando buenos resultados".

Ha señalado que gracias a las ayudas solicitadas en los diferentes programas del Moves III "se puede subvencionar con un máximo de hasta 7.000 euros la compra de un vehículo eléctrico, y hasta con 1.300 euros la compra de una motocicleta eléctrica si los compradores achatarran un vehículo de más de siete años de antigüedad". Sí no se hace entrega para chatarra del vehículo antiguo las ayudas pueden alcanzar los 4.500 euros.

En el caso de la adquisición de furgonetas eléctricas la subvención puede llegar hasta los 9.000 euros si el solicitante achatarra su viejo vehículo, quedando la ayuda en hasta 7.000 en caso de que no lo haga, ha informado la Junta en nota de prensa.

Respecto a las infraestructuras de recarga el coste subvencionable es hasta el 70% para particulares, autónomos, comunidades de propietarios y administración sin actividad económica; y de hasta el 80% para aquellos que residan en municipios de menos de 5.000 habitantes.

Además, con el objetivo de contribuir al reto demográfico, estas ayudas tienen un extra de un diez por ciento adicional a actuaciones en municipios de menos de 5.000 habitantes tanto para la instalación de infraestructuras de recarga en estos territorios, como para la compra de vehículos por parte de personas que estén empadronadas en estas zonas. Y también dota con un diez por ciento extra la ayuda que reciben las personas con movilidad reducida.

CIUDAD REAL Y VALDEPEÑAS, REFERENTES EN MOVILIDAD

El representante de la Consejería de Desarrollo Sostenible también ha destacado que tanto la provincia de Ciudad Real, como el municipio de Valdepeñas, "se están convirtiendo un referente regional en materia de movilidad sostenible".

Con los datos en la mano, ha detallado que sólo para Ciudad Real, se han movilizado más de 11 millones de euros "que nos están permitiendo otorgar ayudas que nos han solicitado para la adquisición de cerca de 2.000 vehículos, y para la instalación de unos 1.000 puntos de recarga".

Centrándose en Valdepeñas, García ha señalado que "estamos tramitando subvenciones para 108 vehículos y 53 puntos de recarga con un presupuesto que alcanza los 1,8 millones de euros".

Por último, el director general ha querido agradecer a la empresa Aqualia su apuesta por la electrificación de su flota contribuyendo a la descarbonización del sistema, informando que la Junta está gestionando ayudas por importe de 400.000 euros para "ayudarles en la adquisición de 133 vehículos y la instalación de 24 puntos de recarga para las delegaciones que tienen en las cinco provincias", detallando, que "precisamente aquí, en Valdepeñas, les hemos apoyado en la adquisición de 14 coches y la construcción de un punto de recarga con ayudas por un importe total 30.000 euros".

Durante su visita, Alipio García ha estado acompañado del delegado de Desarrollo Sostenible en Ciudad Real, Agustín Espinosa; del alcalde de Valdepeñas, Jesús Martín; de la primera teniente de alcalde, Vanessa Irla; del teniente de alcalde de Medio Ambiente, Gregorio Sánchez; del responsable de Aqualia en Ciudad Real, Antonio Gutiérrez; y del jefe de servicio de Aqualia en Valdepeñas, Diego Ormeño.