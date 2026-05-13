C-LM ha movilizado más de 177 millones de euros para dar cobertura a más de 2.000 pymes y autónomos desde 2015

Apertura de la jornada 'Financiación para crecer, instrumentos financieros de Castilla-La Mancha'. - JCCM

TOLEDO, 13 May. (EUROPA PRESS) -

Los instrumentos de financiación pública del Gobierno regional, articulados a través del Instituto de Finanzas de Castilla-La Mancha (Ifclm), Sodicaman y Aval CLM, han movilizado más de 177 millones de euros desde el año 2015 para dar cobertura a más de 2.000 pymes y autónomos de la región, apoyando operaciones que han movilizado más de 2.260 millones de euros por parte de la iniciativa privada.

Así lo ha destacado la consejera de Economía, Empresas y Empleo, Patricia Franco, durante la apertura de la jornada 'Financiación para crecer, instrumentos financieros de Castilla-La Mancha' celebrada este miércoles en la sede de la Federación Empresarial Toledana (Fedeto), donde ha valorado además, que la región es la comunidad autónoma de todo el país en la que más ha crecido en términos interanuales la creación de sociedades mercantiles en el mes de marzo, duplicando la media nacional.

Franco, junto con el presidente de Fedeto, Javier de Antonio Arribas, ha inaugurado esta jornada itinerante que, como ha avanzado la consejera, tendrá continuidad el próximo lunes en Ciudad Real y también en las provincias de Cuenca, Albacete y Guadalajara para acercar al tejido económico de la región las herramientas de financiación pública del Ejecutivo autonómico, de la mano de las patronales provinciales.

"Trabajar de la mano de las patronales provinciales es el mejor modelo para que muchas empresas y personas trabajadoras autónomas que buscan acceso a la financiación puedan conocer las herramientas que el Gobierno regional pone a su disposición y que complementan los instrumentos bancarios de financiación privada", ha apuntado Franco.

Durante su intervención, la consejera ha recordado la apuesta del Ejecutivo autonómico por el fortalecimiento de los instrumentos públicos de financiación, que ha supuesto que, desde entonces, se hayan "aprobado más de 2.000 operaciones para dar cobertura a pymes y personas trabajadoras autónomas de la región, movilizando más de 177 millones de euros a través de nuestras herramientas de financiación, que han apoyado inversiones privadas por valor de más de 2.260 millones de euros".

ACOMPAÑAMIENTO A PROYECTOS IMPORTANTES, PYMES Y AUTÓNOMOS

La consejera ha señalado que el retorno que estos instrumentos tienen en el ámbito de la financiación directa, "donde por cada euro que movilizamos en préstamos revierte en una inversión de 20 euros por parte de la iniciativa privada en nuestra región".

Al hilo, Franco ha aseverado que las herramientas públicas han acompañado y están acompañando proyectos tan importantes como Puy du Fou, Hydnum Steel o Toroverde, "que todos tenemos en la cabeza, pero aterrizan de manera mayoritaria en cientos de pymes y personas trabajadoras autónomas de la región", ha indicado.

Tres de esas empresas han participado en la jornada con sus testimonios directos y su experiencia en la financiación pública: DeRaza Ibérico, Air Hostess Toledo y Zefrict, que han contado con el apoyo público a través de Ifclm, Aval CLM o Sodicaman en diferentes fases de su modelo de negocio.

"Hemos adaptado nuestras herramientas a la realidad del tejido económico y de nuestro modelo territorial y, a través de instrumentos como el Reto D, dirigido de manera específica a la financiación de proyectos en zonas rurales en Castilla-La Mancha, hemos aprobado más de 31 millones de euros en 250 operaciones que han llegado directamente a esos entornos más rurales", ha remarcado la consejera.

LEY DE MEDIDAS CONTRA LA DESPOBLACIÓN

En este sentido, Franco ha aludido al quinto aniversario de la aprobación de la Ley de Medidas contra la Despoblación en Castilla-La Mancha en cuyo marco se han desarrollado instrumentos como ese programa Reto D, contribuyendo a que la región sea la segunda comunidad autónoma con mayor crecimiento de población en el primer trimestre de este año.

Además, ha hecho referencia al dato de creación de sociedades mercantiles correspondiente al mes de marzo que se ha publicado este miércoles y que sitúa a Castilla-La Mancha como la región de todo el país con mayor crecimiento en la creación de empresas. "Han sido 459 nuevas sociedades mercantiles las constituidas en el mes de marzo, prácticamente 15 cada día incluyendo fines de semana y festivos, con un crecimiento del 70,6% en términos interanuales que nos sitúa al frente en todo el país y que duplica la media nacional", ha indicado la consejera.

Valorando también que, en el primer trimestre del año, Castilla-La Mancha es la segunda comunidad autónoma en crecimiento en la creación de sociedades mercantiles. "Seguimos apoyando el dinamismo empresarial y hoy hemos publicado en el DOCM el inicio de exposición pública durante 20 días hábiles del Anteproyecto de Ley de Inversiones Empresariales Estratégicas de la región para recoger las últimas aportaciones e iniciar el proceso para su aprobación a lo largo de este año", ha finalizado.