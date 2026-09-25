C-LM muestra su nuevo Plan de Salud en el III International Summit celebrado en Madrid

Intervención del consejero de Sanidad, Jesús Fernández Sanz en el III International Summit celebrado en Madrid. - JCCM

TOLEDO 25 Sep. (EUROPA PRESS) -

El consejero de Salnidad de Castilla-La Mancha, Jesús Fernández Sanz, ha participado este viernes en el III International Summit, organizado por el Círculo de la Sanidad en Madrid, donde ha reivindicado el nuevo Plan de Salud de la región.

"Estamos trabajando con un modelo triunfador que ya ha tocado techo, dedicado a curar, que ha funcionado muy bien y que ha posicionado al país en lo relativo a infraestructuras, formación y tecnología, pero que por su reactividad nos está demostrando que hay que corresponsabilizar a la ciudadanía y a los profesionales y orientar a ambos colectivos hacia la salud", ha afirmado Fernández Sanz.

En este encuentro ha estado acompañado por la consejera de Sanidad de La Rioja, María Martín, la consejera de Sanidad de Madrid, Fátima Matutes y el consejero de Sanidad de Cantabria, César Pascual, según ha informado la Junta por nota de prensa.

El responsable de las políticas sanitarias en Castilla-La Mancha ha afirmado que el "nuevo plan de salud quiere fomentar el bienestar de las personas, viviendo más y con más calidad y atendiendo mucho a la interrelación de lo que sucede en materia animal y climática, eso es claramente el One Health, (Una única salud)".

Así, para Fernández Sanz, "el término salud y el término bienestar, deben ser los nuevos enfoques bajo los que debemos orientar la gestión porque hasta ahora, el 98% de las partidas que destinamos es a asistencia sanitaria y como no demos una vuelta al presupuesto para que se dedique más a prevención, nos irá mal".

El consejero ha explicado a los asistentes al foro que la población de Castilla-La Mancha vive en 919 municipios, con solo 6 ciudades con más de 50.000 habitantes y con gran protagonismo de la cronicidad y el envejecimiento. Por ello ha demandado una vez más "un nuevo modelo de financiación adecuada, ya que mientras nos sigan financiando per cápita, no podremos hacer otra cosa".

Durante la mesa de debate con los otros consejeros, y preguntados sobre las listas de espera, Fernández Sanz ha explicado que "ahora tenemos más población a atender y más complejidad y el paciente más complejo es atendido antes". Así, ha explicado que "hoy diagnosticamos más y entre el 44 y el 46% de la actividad que hacemos en los hospitales de Castilla-La Mancha, es para procesos oncológicos".

Los cuatro consejeros han estado de acuerdo en afirmar que las listas de espera son consecuencia del éxito del sistema actual, de tratar la enfermedad, por lo que Fernández Sanz, ha demandado, de nuevo, un giro que lleve a hablar de salud a través de la corresponsabilidad con los ciudadanos y los sanitarios.