C-LM no registra fallecidos por segunda jornada desde que empezó la crisis

TOLEDO, 17 Jun. (EUROPA PRESS) -

El presidente de Castilla-La Mancha, Emiliano García-Page, ha anunciado que este miércoles será la segunda jornada desde que empezó la crisis sanitaria que no se van a notificar fallecidos por coronavirus, a lo que ha sumado que tampoco en las últimas 24 horas se han registrado ingresos de pacientes en Unidad de Cuidados Intensivos.

Durante una visita a la localidad toledana de Yeles, García-Page ha considerado con estos datos que pronto se volverá a la normalidad, pero "hay que tener mucha prudencia".

Además, ha opinado que "no es correcto hablar de rebrotes", ya que el virus todavía no se ha acabado "y no acabará hasta que no haya medicina".

"El virus no tiene patas, no se mueve, somos nosotros los que nos movemos y podemos contagiar. Por eso pido no perder la perspectiva de la responsabilidad", ha apelado García-Page.