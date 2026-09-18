C-LM no ve una tendencia a la baja en porcentaje de vacunación sino una "estabilidad"

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TOLEDO 18 Sep. (EUROPA PRESS) -

El consejero de Sanidad, Jesús Fernández Sanz, ha afirmado que la región no ha notado una tendencia a la baja en vacunación sino una "estabilidad".

Fernández Sanz, a preguntas de los medios este viernes, ha comentado que la pandemia "trajo unas cifras muy altas de vacunación que luego han ido bajando", mientras que en lo que se refiere a la gripe las cifras es mantienen "muy estables" en los últimos tres años, con un 68% de tasa en la población diana.

Por otra parte, ha sostenido que el resto del calendario vacunal "se cumple muy bien", apuntando que ahora se está "potenciando mucho" la vacunación del herpes zóster en mayores, que "va mucho mejor este año que el anterior", y también la vacuna del neumococo para mayores.

Además, ha apuntando que espera poder crecer en vacunación de gripe en 2027 ya que "se ve claramente la repercusión positiva que tiene vacunarse", aprovechando también para insistir en la participación en el caso de la vacuna de COVID.

"Insistiremos en la manera en la que debe hacerse, dependiendo de las edades, la patología y los crónicos, a partir de mitad de octubre", ha detallado.

ENCUENTRO DE LA ADMINISTRACIÓN SANITARIA

El consejero ha dado estos datos antes de participar en un panel de consejeros en el XIV Encuentro de la Administración Sanitaria que se está desarrollando en Toledo, una oportunidad de unir a consejeros, directivos de servicios de salud y directores generales de las distintas comunidades autónomas para "poner en común lo que ocurre en el Sistema Nacional de Salud".

Un momento que ha considerado como "muy bueno" para hacer esta puesta en común por los temas de actualidad del sector, como el Estatuto Marco, la tecnología o la falta de profesionales en algunas áreas.

Así, ha apuntado a temas de interés para el debate como la incorporación de la IA a la tecnología sanitaria, la digitalización del sistema, el nuevo de modelo de trabajo o la falta de recursos humanos.

"Todos son temas de actualidad que, dentro de los órganos directivos y de las consejerías, nos importa que los pongamos en común", ha señalado, afirmando que "esto hace crecer el Sistema Nacional de Salud".