C-LM participará en la Culture & Museums International Tech Forum que se celebrará en Málaga los días 22 y 23 de junio - JCCM

TOLEDO 13 Jun. (EUROPA PRESS) -

Castilla-La Mancha va a participar por primera vez en la Culture & Museums International Tech Forum que se va a celebrar en Málaga los días 22 y 23 de junio.

Bajo el nombre 'Hilar de vuelta. Porque volver es avanzar', la Comunidad Autónoma llevará a esta feria un stand y una exposición propia que estará comisionada por Carlos Iglesias Faura y junto al programa 'Alumbrá' se presentará una propuesta que reunirá la obra de ocho jóvenes artistas vinculados a la región, ha informado la Junta en nota de prensa.

Los artistas participantes son Paula Hernández, Lucas Selecio, Rafa Garrido, Eva García, María Lourdes del Castillo, Irene Verdejo, Clara Ballesteros y Eli López que representan la danza, la escultura, el sonido o el textil, entre otras disciplinas artísticas.

Los ocho artistas comparten un perfil común y es que son creadores jóvenes para quienes el medio rural no es un escenario pintoresco, sino un catalizador de dinámicas de creación contemporánea. Su trabajo parte de los saberes heredados, los materiales del lugar y las relaciones comunitarias para generar lenguajes artísticos plenamente actuales.

La exposición incluirá performance de danza en vivo, acciones participativas, un paseo sonoro inmersivo con sistema Silence System. Asimismo, la propia estructura del espacio (con una instalación de tejado de madera y cartón que evoca la arquitectura rural) refuerza la idea de que el museo puede ser también un hogar, un pueblo, un territorio habitado por la creación.

Además, el espacio expositivo ofrecerá una experiencia inmersiva que va más allá del formato convencional pues es un espacio donde el arte contemporáneo se toca, se habita y se comparte, trasladando al contexto de una feria internacional la realidad de la creación desde los pueblos. El stand presentará también las últimas exposiciones realizadas en nuestros espacios y una muestra de la Videoteca de Castilla-La Mancha.

Culture & Museums International Tech Forum es el mayor encuentro profesional de cultura, museos y tecnología en España y se desarrolla en la ciudad de Málaga los días 22 y 23 de junio.