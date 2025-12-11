C-LM pide en Europa que se garantice desarrollo económico y suministro estable a regiones productoras de energía limpia

El vicepresidente segundo, José Manuel Caballero, en la 169º sesión plenaria del Comité Europeo de las Regiones. - JCCM

TOLEDO, 11 Dic. (EUROPA PRESS) -

El Gobierno de Castilla-La Mancha ha pedido a las instituciones europeas que se garantice una energía asequible, estable, limpia y que contribuya al desarrollo del territorio que la genera, según ha remarcado el vicepresidente segundo del Gobierno autonómico, José Manuel Caballero, tras participar con el presidente Emiliano García-Page en la 169º sesión plenaria del Comité Europeo de las Regiones que se está desarrollando en Bruselas.

"La posición de Europa en materia de energía y, de manera particular del Comité Europeo de las Regiones, encaja muy bien con lo que estamos haciendo y con lo que estamos defendiendo en Castilla-La Mancha", ha señalado. Desde Bruselas, Caballero ha recordado que en Castilla-La Mancha "generamos energía renovable, producida por fuentes naturales, por tanto, limpia" pero ha incidido en que esta debe ser estable.

"Para eso necesitamos que haya un compromiso del Gobierno de España y también de las empresas energéticas para garantizar el suministro y para garantizar las inversiones". Por eso, ha instado al compromiso en torno a esta materia en la que "estamos siendo muy claros en Castilla-La Mancha", reseñando que "somos una región líder en producción de energía renovable y estamos pidiendo a las compañías distribuidoras que inviertan más en aquellas regiones que más energía aportan al resto de España".

Para lograr este objetivo, C ha incidido en que es fundamental que se asuma la necesidad de garantizar en primer lugar el suministro. Además, ha señalado que se debe incentivar que la ciudadanía de estos territorios pueda acceder a la energía a un precio asequible y, sobre todo, que se puedan desarrollar industrias intensivas en el consumo de energía, ha informado la Junta en un comunicado.

Tal y como ha reivindicado, "esto debe beneficiar a los ciudadanos como consumidores de energía asequible, es decir, a un precio razonable; pero también en el impulso a industrias generadoras de bienestar y desarrollo".

"En estos momentos en los que se está debatiendo la planificación energética en España y en los que se está discutiendo sobre las redes de distribución, lo que estamos diciendo es que en Castilla-La Mancha queremos generar energía limpia, incluso más de la que consumimos, y no tenemos ningún problema en exportar energía al resto de España", ha explicado. "Solo queremos también que, al mismo tiempo que generamos energía limpia en Castilla-La Mancha, se instalen aquí las empresas que utilicen esa energía", ha concretado.

José Manuel Caballero también se ha referido a la posición que marcó el presidente regional, Emiliano García-Page, en el Comité Europeo de las Regiones de rechazo a los recortes del nuevo marco financiero plurianual que ha diseñado la Comisión Europea. "A mí me alegra que el presidente Emiliano García-Page esté liderando esta posición española, compartiéndolo con otros presidentes como el de Andalucía o el de Galicia, liderando esta posición para defender los intereses económicos de Castilla-La Mancha y de nuestro país con el Gobierno de España", ha señalado.

En este sentido, ha asegurado que "creemos que es un buen principio que los gobiernos de todas las comunidades autónomas de España, liderados por PSOE o PP, estemos de acuerdo en que el marco financiero plurianual, es decir, los presupuestos de la Unión Europea tienen que contemplar la realidad de nuestro país y, sobre todo, las necesidades de nuestras regiones", ha valorado.

"Si al mismo tiempo además nos acompaña, como es lo que parece en este momento, el Gobierno de España, creo que podemos conseguir que la Unión Europea plantee un presupuesto que sea realista", ha explicado.

Ha remarcado el vicepresidente segundo que la Unión Europea no debe abandonar "el principio de cohesión, el de buscar los equilibrios, el de buscar la igualdad entre los territorios, pero sobre todo entre las personas; el de garantizar el desarrollo de todas las comunidades autónomas y especialmente de aquellas que necesitan de más impulso y de más apoyo económico".

Por tanto, ha instado, finalmente, a trabajar juntos porque "tenemos que lograr un presupuesto que tenga en cuenta la realidad y las necesidades de Europa en estos momentos, que sin duda tienen que ver con la defensa; pero también con la agricultura, con las infraestructuras, con el desarrollo regional y, en definitiva, con el bienestar de los ciudadanos".