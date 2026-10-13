C-LM pide a Europa incluir a 297 municipios de Guadalajara en sus ayudas de finalidad regional para zonas despobladas

El comisionado del Reto Demográfico de la región, Jesús Alique, y la directora general de Asuntos Europeos, Nazaret Rodrigo, con el director de Ayudas de Estado de la Dirección General de Competencia, Koen Van de Casteele. - JCCM

TOLEDO, 13 Oct. (EUROPA PRESS) -

El Gobierno de Castilla-La Mancha ha trasladado a la Comisión Europea que se incluya a un total de 267 municipios de la provincia de Guadalajara en el mapa de ayudas de finalidad regional a las zonas despobladas para que estas localidades puedan acceder a un tratamiento preferente en ayudas y medidas fiscales frente a los problemas de despoblación.

Ha sido en el marco de la reunión que han mantenido el comisionado del Reto Demográfico de la región, Jesús Alique, y la directora general de Asuntos Europeos, Nazaret Rodrigo, con el director de Ayudas de Estado de la Dirección General de Competencia, Koen Van de Casteele, donde los representantes del Ejecutivo autonómico han detallado que parte del territorio de la provincia de Guadalajara está despoblado, por lo que pide que esta zona pueda beneficiarse de los incentivos con los que cuentan a día de hoy las provincias de Cuenca, Teruel y Soria, según ha informado la Junta en nota de prensa.

"Lo novedoso en este caso, es que nos estamos refiriendo a parte de una provincia que representa al 94% de ese territorio", ha detallado Alique.

Durante el encuentro, el comisionado del Reto Demográfico ha insistido en la dualidad demográfica de Guadalajara, donde el crecimiento poblacional y económico se concentra en el 6% del territorio de esta provincia como son la capital y el Corredor del Henares, frente a la realidad del resto del territorio entre las que se incluye las comarcas de Molina, Sierra Norte y las Alcarrias, que están afectadas tanto por la despoblación como por la dispersión geográfica.

La solución para que estos territorios puedan beneficiarse de las ayudas de finalidad regional pasa porque la Comisión Europea baje del límite provincial que tiene como referencia hoy en día, permitiendo que estas zonas de Guadalajara puedan entrar en estas ayudas, según ha explicado Jesús Alique.

Asimismo, el comisionado del Reto Demográfico ha señalado que, previo a este encuentro con miembros de la Comisión Europea, la delegación castellanomanchega se reunió este lunes con la consejera de Finanzas de la Reper, Pilar Sáenz de Ormijana Valdés, a quien trasladaron estas mismas reivindicaciones.