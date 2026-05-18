C-LM pone en marcha una red propia de comunicación satelital para garantizar la coordinación en emergencias - DAVID ESTEBAN GONZALEZ

TOLEDO 18 May. (EUROPA PRESS) -

El Gobierno de Castilla-La Mancha ha presentado el nuevo sistema autonómico de comunicación para emergencias, que se ha denominado NEXO-CM, una red propia y autónoma diseñada para "garantizar la conectividad y la comunicación" entre todos los centros de mando provinciales y el 112, que se constituyen ante una emergencia extraordinaria.

En la presentación, el consejero de Hacienda, Administraciones Públicas y Transformación Digital, Juan Alfonso Ruiz Molina, ha explicado que este nuevo servicio, que ya se encuentra en funcionamiento, ha surgido de "las lecciones aprendidas" a consecuencia de "hechos inéditos" registrados en el ámbito de las emergencias, especialmente el apagón nacional del 28 de abril de 2025, cuando el fallo del suministro eléctrico provocó graves interrupciones en las telecomunicaciones comerciales.

En este sentido, Ruiz Molina ha señalado que esa situación evidenció la necesidad de contar con "un respaldo propio, como es el de la red IP de Telecom Castilla-La Mancha, autónomo y alternativo" a las redes de comunicación comercial, que garantice la continuidad de la coordinación en cualquier circunstancia, ha informado la Junta en nota de prensa.

INTERCAMBIO SEGURO DE VOZ, DATOS Y VIDEOS

En este contexto, el titular de Hacienda, Administraciones Públicas y Transformación Digital, ha explicado que esta nueva red, que ha contado con una inversión de unos 300.000 euros, conecta de forma segura a los cinco Centros de Coordinación Operativa provinciales y la sala CECOP/CECOPI del 112, una vez activado el correspondiente plan autonómico de Protección Civil, desde donde se centraliza la dirección y coordinación de la emergencia, reforzando así la toma de decisiones en situaciones críticas.

El sistema incorpora conexión satelital para la "transmisión de voz, datos y video"; red Wifi de emergencia, y está compuesto, por unidades portátiles, esto es, maletines de categoría militar que pueden transportarse en vehículos todoterreno y que permiten su despliegue en cualquier ubicación, en un tiempo estimado de entre cinco y ocho minutos.

Asimismo, el consejero ha destacado que "gracias a esa fácil portabilidad", la capacidad de despliegue sobre el terrero es una de las principales innovaciones de NEXO CM. Aunque el sistema está concebido para coordinar los centros operativos, también se pueden establecer puestos de mando en zonas afectadas donde las comunicaciones convencionales hayan quedado inutilizadas. Así, aunque no haya cobertura, y fallen los sistemas habituales, la comunicación seguirá funcionando y, por tanto, quedará garantizada la coordinación de medios humanos y materiales.

La red también garantiza el suministro eléctrico mediante sistemas autónomos, como baterías o grupos electrógenos, y cuenta con una supervisión y control permanente las 24 horas, los siete días de la semana.

GARANTIZAR LA COORDINACIÓN

Con la puesta en marcha de esta nueva Red de Comunicación Satelital, el consejero ha subrayado que se cumple el compromiso adquirido por el presidente García-Page, durante el último Debate sobre el Estado de la Región, de garantizar la coordinación entre todos los grupos intervinientes en materia de protección ciudadana, en cualquier circunstancia.

Una actuación que se enmarca en el proceso de modernización y fortalecimiento del sistema regional de emergencias, que va a permitir seguir "mejorando la operatividad del Servicio 1-1-2", que en breve va a contar con unas "magníficas instalaciones, más amplias, modernas, funcionales y energéticamente sostenibles". A la que se va a sumar la futura Escuela de Protección Ciudadana, cuya primera piedra se ha estimado colocar a finales de este año.

Unas actuaciones que como ha recordado, forman parte del "importante esfuerzo presupuestario" que desde el Gobierno regional se ha venido haciendo durante todos estos años en materia de seguridad y protección ciudadana. En el que, como ha indicado, no se escatima en recursos cuando se trata de proteger a la ciudadanía y dotar a los profesionales de los mejores medios posibles.

Para lo cual, ha continuado, desde que gobierna García-Page se ha destinado 140 millones a protección ciudadana, y ha concretado que en 2026 se ha incrementado el presupuesto regional en esta área un 74,5% hasta los 26,5 millones. En definitiva, estamos ante un sistema "autónomo y eficaz, que da garantías de que, ante una situación de emergencia extraordinaria, no fallen las comunicaciones" y que la coordinación y la toma de decisiones estén garantizadas.

En la presentación, el consejero ha estado acompañado por el viceconsejero de Administración Local y Coordinación Administrativa, Eusebio Robles; el director general de Protección Ciudadana, Emilio Puig; la delegada de Hacienda, Administraciones Públicas y Transformación Digital en Toledo, María Castaño y el responsable de Telecom Castilla-La Mancha, Wenceslao Sánchez.