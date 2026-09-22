C-LM prepara nueva convocatoria de inclusión social para dos anualidades dotada con cerca de 12 millones de euros

XVII Encuentro de Participación de EAPN-CLM 'La región que queremos' - JCCM

ALBACETE 22 Sep. (EUROPA PRESS) -

El Gobierno de Castilla-La Mancha prepara una nueva convocatoria de proyectos de inclusión social para dos anualidades, 2027 y 2028, y con una dotación en torno a los 12 millones de euros, con la que dará continuidad a las actuaciones desarrolladas junto a las entidades del Tercer Sector para atender a las personas en situación de vulnerabilidad.

Así lo ha avanzado el director general de Acción Social, Santi Vera, durante su participación en el XVII Encuentro de Participación de EAPN-CLM 'La región que queremos', celebrado en Albacete como un espacio de diálogo en el que personas en situación de vulnerabilidad comparten experiencias, identifican necesidades y elaboran propuestas para mejorar las políticas y medidas que afectan a sus vidas, ha informado la Junta en nota de prensa.

Vera ha explicado que la nueva orden se publicará en fechas próximas en el Diario Oficial de Castilla-La Mancha (DOCM) y mantendrá el carácter de dos anualidades, una fórmula que permite aportar mayor estabilidad a las entidades.

La dotación de la próxima convocatoria estará en torno a los 12 millones de euros. "Las entidades nos pidieron que estas convocatorias fuesen un poquito más largas en el tiempo y así lo hemos hecho. Con ello lo que conseguimos es que sus proyectos están más afianzados, más seguros; también su personal", ha asegurado Vera.

El director general ha destacado que la nueva regulación incorpora el trabajo realizado con las entidades sociales y tendrá entre sus objetivos reforzar la intervención comunitaria y el trabajo en red entre los Servicios Sociales de Atención Primaria y las entidades del Tercer Sector, avanzando en una respuesta coordinada ante las situaciones de exclusión y vulnerabilidad.

Durante su intervención, Vera ha puesto en valor el papel de EAPN-CLM y del conjunto del Tercer Sector en la construcción de las políticas sociales de Castilla-La Mancha y ha defendido una "escucha activa y colaborativa que se cristaliza en trabajo".

En este sentido, ha señalado que la modificación de la normativa de inclusión es también resultado del diálogo mantenido con las entidades y ha subrayado que la participación debe servir para trasladar a las políticas públicas las necesidades y propuestas de quienes conocen de primera mano las situaciones de pobreza y exclusión.

En la inauguración de este evento también han estado la delegada provincial de Bienestar Social, Antonia Coloma, y la concejala de Albacete Llanos Navarro, que han acompañado a Mar González, presidenta de EAPN-CLM (Red de Lucha Contra la Pobreza y la Exclusión Social en Castilla-La Mancha) y otros miembros de la entidad.

ESTRATEGIA CONTRA LA POBREZA

Ese modelo de participación está también presente en la elaboración de la II Estrategia contra la Pobreza y la Desigualdad Social de Castilla-La Mancha, en cuya aprobación avanza el Gobierno regional y que plantea una respuesta transversal a la pobreza, atendiendo no solo a los ingresos, sino también a ámbitos como el empleo, la educación, la vivienda, la salud, los servicios sociales y las oportunidades de participación.

El borrador definitivo fue presentado el pasado mes de julio a los órganos regionales de participación social tras un proceso desarrollado con las entidades del sector y los diferentes departamentos del Ejecutivo autonómico.

Vera ha señalado que esta Estrategia, junto a otros instrumentos ya impulsados en ámbitos como el sinhogarismo o la inclusión y participación del pueblo gitano, marca una hoja de ruta para avanzar en políticas de inclusión construidas "de la mano de la sociedad y de las entidades del Tercer Sector".

'LA REGIÓN QUE QUEREMOS'

Más de 80 personas participan este martes en Albacete en el XVII Encuentro Regional de Participación 'La región que queremos', organizado por la Red Europea contra la Pobreza en Castilla-La Mancha (EAPN-CLM), un espacio en el que personas en situación de pobreza y vulnerabilidad social trabajan conjuntamente para identificar necesidades y formular propuestas que puedan contribuir a mejorar las políticas públicas de la región de cara a la próxima legislatura.

Durante la inauguración, Llanos Navarro ha destacado la importancia de contar con la experiencia directa de las personas que viven situaciones de pobreza y exclusión para diseñar políticas sociales más eficaces y ajustadas a las necesidades reales de las familias. "Nadie conoce mejor la realidad de la pobreza que quienes la viven en primera persona", ha afirmado.

En representación del Grupo de Participación de EAPN-CLM, Santos ha animado a las personas asistentes a implicarse activamente en el encuentro y a trasladar propuestas sobre cuestiones como las políticas sociales, la vivienda, el empleo o la salud. "Todas esas políticas las tenemos que construir entre todos", ha señalado, reivindicando la importancia de que las personas que viven situaciones de pobreza formen parte de las decisiones que afectan a sus vidas.

La jornada parte de una idea central: las personas que viven o han vivido situaciones de pobreza y vulnerabilidad deben poder participar en las decisiones y políticas que afectan a sus vidas. Por ello, durante la mañana las personas participantes han trabajado en distintos grupos temáticos para identificar problemas, debatir sus causas y construir propuestas concretas, tal y como ha informado esta red en nota de prensa.

Las propuestas trabajadas se enmarcan en una agenda para la próxima legislatura que aborda cuestiones como la garantía de ingresos, el acceso a la vivienda, el empleo inclusivo, la educación, el medio rural, la salud y el bienestar emocional y el fortalecimiento del Tercer Sector.

Una de las partes centrales de la jornada ha sido el Micro Abierto, en el que han participado representantes de Vox, PP y PSOE.

Tras conocer las propuestas elaboradas por los grupos, los representantes políticos han podido trasladar su valoración y dialogar sobre su posible incorporación a los programas electorales de cara a las elecciones autonómicas de 2027.

Como cierre de la jornada, representantes de los grupos políticos, junto a una representante del Grupo de Participación y la presidenta de EAPN-CLM, han realizado la firma simbólica del Acuerdo de Castilla-La Mancha contra la pobreza 2027-2031. El acuerdo pretende simbolizar la voluntad de mantener el diálogo y tener en cuenta las propuestas trasladadas por las personas participantes de cara a la próxima legislatura.