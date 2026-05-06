C-LM presenta una Agenda de Vivienda con 500 millones de euros para actuar ante "un debate absolutamente colapsado"

El presidente de Castilla-La Mancha, Emiliano García-Page, durante la presentación en el Palacio de Fuensalida del Plan de Acción por la Vivienda 2026-2030. - PIEDAD LOPEZ/JCCM

TOLEDO, 6 May. (EUROPA PRESS) -

El presidente de Castilla-La Mancha, Emiliano García-Page, ha presentado este miércoles su Agenda de Acción por la Vivienda 2026-2030, "un plan con 32 medidas que van a poder movilizar en los próximos cuatro años del entorno de 500 millones de euros".

Durante la presentación, en el Palacio de Fuensalida, en la que ha estado acompañado por el consejero de Fomento, Nacho Hernando, el mandatario autonómico ha señalado la necesidad de poner en marcha este plan ante "un debate que está absolutamente colapsado", responsabilizando a "la precariedad política que se vive en España".

Una falta de respuesta ante un problema que "se está convirtiendo en un cuello de botella que puede el día de mañana, si no lo desatascamos, estrangular el crecimiento económico".

El plan, ha concretado, está orientado a cuatro ejes de acción, destinados a aumentar la oferta de vivienda, facilitar ayudas para el acceso a la misma, continuar con la ayudas a la rehabilitación y poner en marcha cambios normativos para agilizar y facilitar la construcción.

El mandatario regional ha apuntado que la crisis de acceso a la vivienda es una cuestión "estructural" pero que "tiene arreglo". Así, ha centrado el problema en la falta de oferta, ante la falta de construcción de vivienda. "España lleva, acomplejado con el problema del urbanismo, con la crisis de la burbuja inmobiliaria, muchísimo tiempo", ha afirmado en este sentido. "Solo se va a arreglar el problema construyendo muchas más" viviendas, ha argumentado.

Además, ha responsabilizado de la falta de medidas para atajar al problema, al anquilosamiento legislativo, concretamente a "la falta de estabilidad política y de mayorías posibles en el Congreso de los Diputados". "La política progresista de izquierdas de vivienda no se puede imponer porque no hay mayorías", ha planteando, añadiendo que "no es que haya una política alternativa en la derecha diferente a la que plantea el Gobierno. Literalmente tampoco tiene opciones de prosperar".

Asimismo, ha cuestionado el posicionamiento político de un sector del Ejecutivo "radical de la izquierda que ha planteado claramente telarañas en la legislación" que han impedido que "la ministra, no pueda desarrollar toda una estrategia".

"La vivienda es un derecho, ante todo es un derecho, pero también es un bien de mercado", ha declarado el presidente castellanomanchego. "No podemos, ni mucho menos, pensar que esto es un régimen soviético, en donde toda la vivienda la tiene que hacer el Estado y tiene que repartirlas por orden de lista", ha añadido.

El presidente de Castilla-La Mancha ha admitido que el Plan de Acción "no es la panacea que pueda resolver todos los problemas", pero ha señalado que contempla "medidas realistas, claras y practicables, objetivables".

CUATRO EJES DE ACCIÓN

De su lado, el consejero de Fomento ha especificado que las medidas orientadas al aumento de la oferta se concretan en una inversión de "al menos 135 millones de euros para que haya más viviendas en nuestra región, lo que nos va a permitir la construcción de más de 2.500 nuevas viviendas. En este primer pilar la financiación que aportará la Junta es del 51% y la del Estado del 49%".

Junto a esta inversión directa, ha señalado la orientación a facilitar la construcción, en una línea de acción que ha permitido "más de 18.300 visados de obra nueva en Castilla-La Mancha" en los últimos tres años.

También ha señalado que contemplará medidas y proyectos específicos para fomentar la promoción de vivienda en modelo cooperativista con la cesión de suelos públicos.

Finalmente, ha señalado la promoción directa de vivienda, gracias al uso de 42 millones de euros de fondos europeos. "Vamos a seguir viendo en estos meses y en estos años la consecución de los 42 millones de euros del programa 6 de los fondos europeos que nos va a llevar a poder conseguir construir casi 900 viviendas en toda la región", ha planteado. Asimismo, ha señalado que "el Gobierno regional, junto con la colaboración público-privada, se va a convertir en el mayor promotor de vivienda en todo Toledo, toda de ella protegida". "Vamos a poder ofertar 1.150 nuevas viviendas en Toledo", ha añadido.

En el ámbito de las ayudas a la rehabilitación, ha apuntado a la movilización de "30 millones de euros también de los fondos Feder que nos permitirá rehabilitar otras 1.000 viviendas en Castilla-La Mancha", que se sumarán a los 120 millones destinados hasta la fecha que han permitido la rehabilitación de en torno a 4.500 vivienda.

Unas rehabilitaciones, ha especificado, que no solo están orientadas a la mejora de la eficiencia energética, sino también de la accesibilidad, cuestión para la que se planteará en septiembre una nueva línea "con una dotación presupuestaria de 7 millones de euros".

Sobre las ayuda directas, el consejero ha señalado que están orientadas a "permitir que el acceso a la vivienda sea lo más fácil posible", para lo que se establecerán ayudas "de al menos de más de 100 millones de euros" de los cuales un 57% serán aportados por la Junta y el 43% por el Estado.

Además, ha anunciado "una línea propia con fondos propios, exclusivamente de la comunidad autónoma, de 5 millones de euros de ayudas" aprobada en el último Consejo de Gobierno.

CAMBIOS ADMINISTRATIVOS Y ACCIONES NO INCLUIDAS EN EL PLAN ESTATAL

Finalmente, ha apuntado a toda una serie de modificaciones normativas e instrumentos jurídicos necesario para promover la construcción de vivienda, entre las que ha destacado el establecimiento del Plan de Renovación y Regeneración Urbana, destinado a facilitar y agilizar las actuaciones.

Este Plan contempla el establecimiento de "un único acto administrativo que concentra tanto el cambio de planeamiento como el PAU como el otorgamiento de licencia de obra y que además al ser un trámite administrativo regional va a aligerar, va a aliviar mucho la carga de trabajo de pequeños municipios".

En cuanto a las acciones no incluidas en el Plan Estatal, ha destacado el establecimiento del aval para los créditos del 20% que las entidades financieras no facilitan al conceder una hipoteca, "para poder llegar incluso hasta un 100% de financiación". Irá acompañada, además de una ayuda para que "los intereses asociados a ese 20%" sean del 0%.

El consejero ha recordado que no fue posible la aprobación de esta iniciativa en las Cortes, señalando que volverá a ser elevada a las Cortes de Castilla-La Mancha en el pleno de este jueves y animando "a los diputados a que lo voten a favor". "Yo creo que sería una medida que el Partido Popular y que Vox tendría que apoyar o si no explicar el por qué quieren impedir el que sea más fácil para la gente joven de nuestra región el poder adquirir una vivienda con esta medida tan pionera", ha afirmado.