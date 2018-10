C-LM presenta sus proyectos escolares en el Congreso Europeo más importante sobre salud y actividad física

Actualizado 11/02/2018 18:19:31 CET

TOLEDO, 11 Feb.

La Consejería de Educación, Cultura y Deportes ha presentado en el Congreso Internacional de la HEPA (Agencia Europea para la Promoción de la Salud y la Actividad Física) celebrado en Zagreb (Croacia) el programa de Proyectos Escolares Saludables, que fue seleccionado para su presentación bajo el nombre 'School healthy programs: desing of a program to increase the level of the physical activity in Castilla-La Mancha (Spain) schools'.

Este congreso está considerado como el mejor a nivel europeo, por ello el hecho de que el programa de Proyectos Escolares Saludables haya sido seleccionado para participar demuestra su calidad y el interés suscitado como ejemplo a seguir en otros lugares, ha informado en nota de prensa el Gobierno regional.

Un total de 55 personas de 37 países participaron en el Congreso, de los que 12 procedían de España y ha sido la delegación de Castilla-La Mancha la única que ha estado presente representando a una comunidad autónoma.

El trabajo presentado ha ofrecido una explicación sobre la fundamentación, organización de las diferentes líneas de actuación así como la gestión de los Proyectos Escolares Saludables, que persiguen como objetivo fundamental que los escolares de Castilla-La Mancha lleguen a realizar 60 minutos de actividad física entre moderada y vigorosa al día, tal como recomienda la Organización Mundial de la Salud.

Para ello se emplea un enfoque comprensivo que ofrece la oportunidad de practicar actividad física antes, durante y después de la jornada escolar mediante la implementación de un total de diez programas.

Los Proyectos Escolares se desarrollan durante tres años en cada uno de los centros seleccionados con la finalidad de crear y/o afianzar hábitos y estilos de vida saludables, para lo cual se tiene en cuenta la implicación de toda la comunidad educativa; además la participación en estos proyectos permite la innovación metodológica docente y una formación continua a través de un entorno virtual privado de aprendizaje en la cual los centros participantes comparten sus experiencias y trabajan de forma cooperativa.

Durante el Congreso también se ha presentado un segundo trabajo en el que trabaja la Dirección General de Juventud y Deportes junto a seis colaboradores de países europeos encabezados por Inglaterra.

El proyecto 'SPACE' (Supporting Policy and Action for Active Environments) persigue desarrollo de proyectos basados en evidencias para fomentar el desplazamiento activo en la vida cotidiana creando entornos amigables para caminar o desplazarse en bicicleta.

En concreto aquí se trabaja en un proyecto que une dos barrios de Toledo, cuya principal problemática es la falta de espacios para desplazarse de una forma activa entre uno y otro. El proyecto final recibió un visto bueno muy positivo de los seis países colaboradores así como del líder del proyecto, ya que además de un diseño minucioso del plan de acción, cuenta con la ventaja de no ser un proyecto que quede sobre papel, sino que hay grandes posibilidades de que se haga realidad.