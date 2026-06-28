C-LM ha presentado una treintena de alegaciones a la propuesta de concesiones de la CHG

El vicepresidente segundo del Gobierno de Castilla-La Mancha, José Manuel Caballero, clausura la LXIV edición de Fercam. - JCCM

CIUDAD REAL, 28 Jun. (EUROPA PRESS) -

El vicepresidente segundo del Gobierno regional, José Manuel Caballero, ha confirmado que el Gobierno de Castilla-La Mancha ha presentado alegaciones a la propuesta de la Confederación Hidrográfica del Guadiana rechazando la anulación de concesiones "que son vitales" para el sector agroalimentario. Lo ha explicado desde la clausura de la 63ª edición de Fercam en Manzanares.

Ante la propuesta de las distintas confederaciones y, de manera particular de la Confederación Hidrográfica del Guadiana, de un nuevo modelo para el periodo 2028-2033, "nosotros queremos ser muy claros desde el Gobierno de Castilla-La Mancha diciendo que no nos gusta la alternativa y la propuesta que ha hecho la Confederación Hidrográfica del Guadiana". Por este motivo, ha detallado que desde la Junta han presentado "30 alegaciones a los esquemas provisionales que la confederación del Guadiana ha publicado", según ha informado la propia Junta en nota de prensa.

"Hemos presentado alegaciones en el plazo que se ha abierto durante varios meses para que los distintos sectores y agentes afectados puedan dar su opinión al respecto y, este sentido, nosotros queremos corregir la propuesta que ha hecho la Confederación Hidrográfica del Guadiana y lo queremos hacer en beneficio de nuestros agricultores y del sector agrario", ha señalado.

Así, ha remarcado que están "en contra absolutamente de que se puedan anular concesiones que en estos momentos existen y que son imprescindibles para la rentabilidad de muchas explotaciones y para la garantía de los productos agroalimentarios de la región".

"Desde luego que defendemos que se sepa realmente cuánta agua se extrae de los acuíferos y cuánta queda depositada y, en este sentido, que se utilicen las mejores técnicas y la mejor tecnología para saber la realidad para que este no sea ni un elemento de conflicto ni de quimera", ha explicado. Pero, al mismo tiempo, defienden "que se puede compatibilizar el respeto y el cuidado del medio ambiente y por supuesto de nuestros espacios vinculados al agua con un buen uso del agua en el ámbito agrícola, y todo esto lo hemos dejado por escrito".

Finalmente, Caballero ha señalado que le gustaría saber "cuáles son las propuestas que por escrito ha presentado, por ejemplo, el Partido Popular o la Diputación de Ciudad Real o los distintos ayuntamientos de la provincia que gobiernan el Partido Popular, si es que las han presentado".

Ha incidido en que las del Gobierno de Castilla-La Mancha "son muy claras, están publicadas, se pueden conocer: son 30 alegaciones que vienen de más de 200 aportaciones que nos ha hecho el sector y que fijan muy bien cuál es nuestra posición que reivindicamos claramente frente al Gobierno de España".

Por eso, ha pedido al resto de administraciones y partidos políticos a comunicar su postura y a trasladar si han presentado alegaciones al documento en tiempo y forma, como sí ha hecho la Junta, "porque no basta con predicar, también hay que dar trigo".

CONSOLIDACIÓN DE FERCAM

Desde la clausura de la LXIII edición de Fercam, Caballero ha asegurado que "si Fercam no existiera, no es una exageración decir que habría que inventarlo porque es la mejor solución para lo que es una necesidad del sector agroalimentario, que es buscar la rentabilidad y la sostenibilidad".

Ha puesto en valor que "aquí, durante cinco días, se pueden conocer las mejores y las mayores innovaciones, avances y la tecnología más puntera vinculada con un sector que resulta fundamental en estos momentos a nivel geopolítico, con tanta inseguridad, con conflictos bélicos, con inestabilidad económica".

Junto al alcalde de Manzanares, Julián Nieva, y al concejal y director de la feria, Pablo Camacho, José Manuel Caballero ha dado la enhorabuena al equipo de Gobierno del Ayuntamiento y al equipo que lo hace posible "con un enorme nivel de profesionalidad y, por supuesto, con un reconocido esfuerzo que hace que se haya consolidado como la mejor feria del sector, a nivel nacional y una de las más importantes a nivel europeo".

Caballero ha trasladado que "la estrategia que sigue el Gobierno de Castilla-La Mancha tiene que ver con apoyar a nuestros agricultores y agricultoras para que puedan acceder a la maquinaria, para que puedan adquirirla y para que puedan incorporarla a sus exploraciones para hacer así cada vez más rentables estas explotaciones".

De ahí, tal y como ha explicado, "la distintas líneas de crédito y las subvenciones directas que ponemos a disposición de los agricultores y de las agricultoras de Castilla-La Mancha para que renueven su maquinaria e incorporen tecnología".

CRECIMIENTO SOSTENIBLE

Por su parte, el alcalde de Manzanares, Julián Nieva, ha puesto en valor el "crecimiento sostenible" de Fercam desde que el equipo de Gobierno se puso al frente en 2015. Tal y como ha destacado Nieva, la Feria Nacional del Campo ha incrementado un 14% su número de expositores, ha ampliado su espacio en 8.000 metros cuadrados y ha alcanzado un valor de maquinaria expuesta cercano a los 50 millones de euros, según ha informado el Consistorio manzanareño en nota de prensa.

El primer edil ha defendido que el aumento del 98% en el presupuesto de la feria es "absolutamente necesario" para garantizar que esta cita se desarrolle con total normalidad y profesionalidad.

Asimismo, ha vinculado la pujanza de la feria con la realidad económica de Manzanares, una ciudad, ha afirmado, con una tasa de desempleo "prácticamente estructural" y "una de las rentas per cápita industriales más altas de la provincia".