C-LM presentará la próxima semana un "macroplan" de 154 millones para infraestructuras hidráulicas y de depuración

El presidente de C-LM, Emiliano García-Page, visitando la EDAR de Villanueva de Alcardete. - JCCM

TOLEDO, 8 Ene. (EUROPA PRESS) -

El presidente de Castilla-La Mancha, Emiliano García-Page, ha anunciado este jueves que el Gobierno regional presentará la próxima semana un "macroplan" dotado con 154 millones de euros para la gestión y el mantenimiento de todas las infraestructuras en materia hidráulica y de depuración.

García-Page, durante la inauguración este jueves de la estación depuradora de aguas residuales (EDAR) de Villanueva de Alcardete (Toledo), ha explicado que no solo hay que hacer estas infraestructuras, sino también optimizarlas y mejorarlas.

El presidente autonómico ha mantenido que aunque este es un año en el que va a haber "muchos vaivenes políticos", Castilla-La Mancha necesita "imperiosamente mantener el rumbo" y que "siga habiendo inversiones".

Así, se ha marcado como "el gran objetivo de este año" el que la región mantenga "el rumbo de estabilidad, de crecimiento y de reparto de la riqueza".

UNA DEPURADORA PARA CRECER

De su lado, la consejera de Desarrollo Sostenible, Mercedes Gómez, ha manifestado que esta nueva depuradora de Villanueva de Alcardete permite que el municipio pueda crecer con el tiempo y devolver el agua al medio ambiente de la forma más eficiente posible, ayudando a evitar la contaminación que impediría tener un recurso como el agua "en las condiciones en las que resulta necesaria".

Así, cree que esta infraestructura es "un ejemplo" del trabajo de la Consejería con los pueblos más pequeños, a los que les sería "imposible" acometer por sí mismos una infraestructura como esta, con un presupuesto de 3,7 millones de euros.

En este sentido, ha recordado las depuradoras que se están construyendo otras en municipios de la provincia como en Los Yébenes, Quero y El Toboso y las que también se harán en otros como Cobisa, Argés y Sonseca.

En este sentido, ha valorado que el Ejecutivo autonómico ha puesto en funcionamiento un total de 71 depuradoras desde su llegada a la Presidencia regional en el año 2015, beneficiando a más de 200.000 personas. "Ese es el trabajo que tenemos, es lo que queremos hacer y seguiremos", ha apostillado.

UN DÍA "HISTÓRICO"

Por parte del Ayuntamiento de Villanueva, su alcaldesa, María Dolores Verdúguez, ha asegurado que este es un día "histórico" para el municipio ya que se inaugura una infraestructura "largamente esperada" y que viene a "dar cumplimiento a una demanda y un compromiso electoral" que el pueblo lleva reclamando "más de 40 años".

Una obra, la de esta depuradora, que es "una apuesta por el futuro, la sostenibilidad y la responsabilidad colectiva" y se convierte en "un servicio esencial" para el municipio.

"Gracias a esta depuradora evitamos contaminaciones que dañan nuestro entorno, protegemos nuestros recursos naturales y garantizamos el futuro más saludable para las próximas generaciones de alcardeteños y alcardeteñas", ha aseverado.