C-LM publicará este viernes la orden de ayudas a autónomos con un presupuesto de 22 millones de euros

Archivo - El presidente de Castilla-La Mancha, Emiliano García-Page, en una imagen de archivo. - JCCM - Archivo
TOLEDO, 8 Ene. (EUROPA PRESS) -
El presidente de Castilla-La Mancha, Emiliano García-Page, ha asegurado que este viernes se publicará la orden de ayudas a los autónomos, que tendrá un presupuesto de 22 millones de euros.
Así lo ha avanzado este jueves García-Page durante la inauguración de la estación depuradora de aguas residuales de Villanueva de Alcardete (Toledo), donde ha incidido en que el Gobierno autonómico quiere acabar este año "cumpliendo con todos los compromisos".
El presidente autonómico ha puesto en valor que esta es una iniciativa "muy pionera" en Castilla-La Mancha, que "está teniendo un resultado y un éxito extraordinario y que va a tenerlo mucho más".
En este sentido, ha afirmado que estos 22 millones de euros supondrán "el primer empujón a la Tarifa Plana Plus en Castilla-La Mancha".